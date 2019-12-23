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Домашние тарталетки: рецепт

23.12.2019

Финалистка 6 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Катя Пескова рассказала «Все буде добре» очень интересный рецепт. Чем начинить тарталетки, чтобы вкус был непревзойденным? Как приготовить идеальное песочное тесто для блюда? Детальный рецепт домашних тарталеток – в материале. 

чем начинить тарталетки рецепты

Тесто песочное

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г
  • Сахарная пудра – 95 г
  • Соль – 3 г
  • Сливочное масло (холодное) – 150 г
  • Яйца – 60 г

Приготовление:

  1. Смешать все сухие ингредиенты, добавить масло и вымешать до состояния крошки.
  2. Затем добавить яйца и быстро замесить тесто.
  3. Раскатать между двумя слоями пергамента и поставить в холодильник.
  4. Когда тесто остынет, сформировать тарталетки и снова поставить в холодильник.
  5. Выпекать при температуре 160–170 градусов до золотистого цвета. Примерно 20–25 минут.

Мусс на основе моркови

Ингредиенты:

  • Желатин – 3 г
  • Сливки 33% – 175 г
  • Морковь (очень мелко нарезанная) – 85 г
  • Сахар – 42 г
  • Корица – 3 г
  • Белый шоколад – 70 г

Приготовление:

  1. Замочить желатин 1 к 5.
  2. Сварить морковное пюре сливки +морковь +сахар+ корица. Варить до мягкости моркови, постоянно помешивая.
  3. Всё взбить в блендере.
  4. Вылить горячее пюре на желатин и растопленный шоколад. Перемешать.
  5. Поставить в холодильник до застывания

Крем

Ингредиенты:

  • Белок – 100 г
  • Сахарная пудра – 200 г
  • Цедра лимона

Приготовление:

  1. Взбить все ингредиенты.
  2. Переложить в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 8 мм.
  3. Поставить в холодильник до использования.

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Карамелизированная морковь для декора

  1. Морковь нарезать слайсами (экономкой).
  2. Закарамелизировать на сковородке со сливочным маслом, сахаром и мёдом.

Желе из морковного сока

Ингредиенты:

  • Морковный фреш – 100–150 г
  • Сахар – 30 г
  • Агар-агар – 2–3 г

Приготовление:

  1. Довести сок до кипения.
  2. Добавить агар.
  3. Перемешать. Перелить в форму.
  4. Оставить до застывания
  5. Нарезать кубиками на декор.

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Video: Домашние тарталетки: рецепт

Чем начинить тарталетки, чтобы вкус был непревзойденным? Как приготовить идеальное песочное тесто для блюда? Детальный рецепт домашних тарталеток – в материале

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