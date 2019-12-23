Домашние тарталетки: рецепт
23.12.2019
Финалистка 6 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Катя Пескова рассказала «Все буде добре» очень интересный рецепт. Чем начинить тарталетки, чтобы вкус был непревзойденным? Как приготовить идеальное песочное тесто для блюда? Детальный рецепт домашних тарталеток – в материале.
Тесто песочное
Ингредиенты:
- Мука – 250 г
- Сахарная пудра – 95 г
- Соль – 3 г
- Сливочное масло (холодное) – 150 г
- Яйца – 60 г
Приготовление:
- Смешать все сухие ингредиенты, добавить масло и вымешать до состояния крошки.
- Затем добавить яйца и быстро замесить тесто.
- Раскатать между двумя слоями пергамента и поставить в холодильник.
- Когда тесто остынет, сформировать тарталетки и снова поставить в холодильник.
- Выпекать при температуре 160–170 градусов до золотистого цвета. Примерно 20–25 минут.
Мусс на основе моркови
Ингредиенты:
- Желатин – 3 г
- Сливки 33% – 175 г
- Морковь (очень мелко нарезанная) – 85 г
- Сахар – 42 г
- Корица – 3 г
- Белый шоколад – 70 г
Приготовление:
- Замочить желатин 1 к 5.
- Сварить морковное пюре сливки +морковь +сахар+ корица. Варить до мягкости моркови, постоянно помешивая.
- Всё взбить в блендере.
- Вылить горячее пюре на желатин и растопленный шоколад. Перемешать.
- Поставить в холодильник до застывания
Крем
Ингредиенты:
- Белок – 100 г
- Сахарная пудра – 200 г
- Цедра лимона
Приготовление:
- Взбить все ингредиенты.
- Переложить в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 8 мм.
- Поставить в холодильник до использования.
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Карамелизированная морковь для декора
- Морковь нарезать слайсами (экономкой).
- Закарамелизировать на сковородке со сливочным маслом, сахаром и мёдом.
Желе из морковного сока
Ингредиенты:
- Морковный фреш – 100–150 г
- Сахар – 30 г
- Агар-агар – 2–3 г
Приготовление:
- Довести сок до кипения.
- Добавить агар.
- Перемешать. Перелить в форму.
- Оставить до застывания
- Нарезать кубиками на декор.
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Video: Домашние тарталетки: рецептЧем начинить тарталетки, чтобы вкус был непревзойденным? Как приготовить идеальное песочное тесто для блюда? Детальный рецепт домашних тарталеток – в материале
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