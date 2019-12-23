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Как исполнить мечты в новом году: шкатулка желаний от Алены Куриловой

23.12.2019

Хотите, чтобы в новом 2020 году сбылись все ваши мечты и надежды? Вам поможет шкатулка желаний от Алены Куриловой! Сделанная своими руками, она зарядит вас правильной энергетикой и поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи. Как сделать шкатулку желаний, читайте в материале.

шкатулка желаний

Для изготовления шкатулки желаний нам понадобятся:

  • Ваше распечатанное фото
  • Готовая деревянная шкатулка
  • Клей
  • Кисточка для клея
  • Вода
  • Губка
  • Акриловый лак
  • Разноцветные нитки

Для простоты процесса изготовления можно взять уже готовую шкатулку. Главным элементом в создании талисмана является ваше фото. Оно передает энергию Вселенной и несет в себе вашу энергетическую силу. Поэтому очень важно фотографию хорошо закрепить на стенке шкатулки.

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Технология переноса фото на дерево:

  1. Распечатайте фотографию на лазерном принтере (в зеркальном отражении).
  2. Покройте нужный участок декорируемой поверхности и саму фотографию клеем с помощью синтетической кисти или губки. Работайте быстро, не давая средству засохнуть!
  3. Немедленно положите фотографию изображением вниз на переносимую поверхность. Равномерно и плавно разровняйте фото пластиковым шпателем или роликом. Удалите лишний клей с помощью ткани.
  4. Сушите феном на максимальной температуре в течение 10 минут, затем дайте остыть.
  5. Смочите тыльную сторону фото влажной губкой и немного подождите, пока бумага пропитается. Затем удалите слой бумаги пальцами или пористой  стороной губки.
  6. Вскройте шкатулку лаком.

шкатулка желаний от алены куриловой

Как превратить шкатулку из обычной в магическую:

Первое, что нужно сделать, – выбрать цветные нитки. Каждый из цветов означает желания в определенной сфере жизни:

  • Красная нитка – деньги
  • Зеленая нитка  – все, что касается здоровья и жизненных сил
  • Розовая нитка – любовные дела
  • Белая нитка  – свадьба

Максимальное количество ниток для шкатулки – 12.

Затем нужно завязывать на нитях узлы, которые символизируют ваши желания. Их количество должно быть равно количеству лет, которое вам исполнится в 2019 году.

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Важно: в процессе завязывания узлов думайте о своем желании!

Таким образом, вы зарядите шкатулку на скорейшее исполнение желаний и реализацию планов.

В течение года шкатулку никому не показывать и не позволять открывать.  Это поможет сфокусироваться на определенных целях и осознанно стремиться к их реализации.

Но помните, что нужно не только думать об этих желаниях, но и делать реальные шаги к их воплощению в жизнь.

И пусть в новом году сбудутся все ваши мечты!

Video: Как исполнить мечты в новом году: шкатулка желаний от Алены Куриловой

Шкатулка желаний от Алены Куриловой и Марии Бучки поможет исполнить мечты в Новом году 2020. Как сделать шкатулку желаний, читайте в материале

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