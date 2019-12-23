Хотите, чтобы в новом 2020 году сбылись все ваши мечты и надежды? Вам поможет шкатулка желаний от Алены Куриловой! Сделанная своими руками, она зарядит вас правильной энергетикой и поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи. Как сделать шкатулку желаний, читайте в материале.

Для изготовления шкатулки желаний нам понадобятся:

Ваше распечатанное фото

Готовая деревянная шкатулка

Клей

Кисточка для клея

Вода

Губка

Акриловый лак

Разноцветные нитки

Для простоты процесса изготовления можно взять уже готовую шкатулку. Главным элементом в создании талисмана является ваше фото. Оно передает энергию Вселенной и несет в себе вашу энергетическую силу. Поэтому очень важно фотографию хорошо закрепить на стенке шкатулки.

Больше по теме: Куда поехать на Новый год 2020 в Европу: список стран для незабываемого отдыха

Технология переноса фото на дерево:

Распечатайте фотографию на лазерном принтере (в зеркальном отражении). Покройте нужный участок декорируемой поверхности и саму фотографию клеем с помощью синтетической кисти или губки. Работайте быстро, не давая средству засохнуть! Немедленно положите фотографию изображением вниз на переносимую поверхность. Равномерно и плавно разровняйте фото пластиковым шпателем или роликом. Удалите лишний клей с помощью ткани. Сушите феном на максимальной температуре в течение 10 минут, затем дайте остыть. Смочите тыльную сторону фото влажной губкой и немного подождите, пока бумага пропитается. Затем удалите слой бумаги пальцами или пористой стороной губки. Вскройте шкатулку лаком.

Как превратить шкатулку из обычной в магическую:

Первое, что нужно сделать, – выбрать цветные нитки. Каждый из цветов означает желания в определенной сфере жизни:

Красная нитка – деньги

Зеленая нитка – все, что касается здоровья и жизненных сил

Розовая нитка – любовные дела

Белая нитка – свадьба

Максимальное количество ниток для шкатулки – 12.

Затем нужно завязывать на нитях узлы, которые символизируют ваши желания. Их количество должно быть равно количеству лет, которое вам исполнится в 2019 году.

Больше по теме: Что подарить парню на Новый год 2020

Важно: в процессе завязывания узлов думайте о своем желании!

Таким образом, вы зарядите шкатулку на скорейшее исполнение желаний и реализацию планов.

В течение года шкатулку никому не показывать и не позволять открывать. Это поможет сфокусироваться на определенных целях и осознанно стремиться к их реализации.

Но помните, что нужно не только думать об этих желаниях, но и делать реальные шаги к их воплощению в жизнь.

И пусть в новом году сбудутся все ваши мечты!

Video: Как исполнить мечты в новом году: шкатулка желаний от Алены Куриловой Шкатулка желаний от Алены Куриловой и Марии Бучки поможет исполнить мечты в Новом году 2020. Как сделать шкатулку желаний, читайте в материале