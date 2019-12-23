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«Праздничная мандаринка»: рецепт салата на Новый год 2020

23.12.2019

Приготовьте салат «Праздничная мандаринка» на Новый год 2020! Простое в приготовлении, это блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Рецептом салата поделился кулинар Олег Ковальчук. Узнайте, как приготовить новогодний салат «Праздничная мандаринка», в нашем материале!

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салат на новый год

Ингредиенты:

  • Баночка консервированной рыбы
  • Вареный рис – 150 г
  • Яйца  (отварные) – 2 шт.
  • Укроп – 10 г
  • Соль, перец по вкусу
  • Домашний майонез – для заправки
  • Морковь (вареная) – 3-4 шт. (для подачи)
  • Гвоздика – 5 шт. (для подачи)
  • Лавровый лист – 5 шт. (для подачи)

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Приготовление: 

  1. Разминаем рыбу вилкой. Яйца отвариваем, трем на мелкой терке. Рис отвариваем. Укроп мелко нарезаем.
  2. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом.
  3. Подготовленный салат скатываем в шарики размером с небольшой мандарин.

Для подачи:

  1. Морковь отвариваем, охлаждаем, чистим и натираем на мелкой терке.
  2. Натертую морковь выкладываем в марлю, хорошо отжимают сок.
  3. Выкладываем морковь на пергаментную бумагу на противень.
  4. Сушим в духовке при температуре 220 градусов 5-10 минут.
  5. Делаем из салата шарики.
  6. Оборачиваем их из всех сторон подсушенной морковью. На один шарик нам понадобится примерно 1 ст. л. моркови.
  7. В центре каждой мандаринки размещаем гвоздику и лавровый лист.

Несколько секретов:

  1. При выборе моркови обратите внимание на цвет – чем ярче сырая морковь, тем насыщеннее цвет будет в «мандаринок».
  2. Обязательно отожмите сок натертой отварной моркови – он может испортить вид блюда.
  3. Чтобы салат хорошо формировался и не прилипал к рукам, смочите их в холодной воде.
  4. Чтобы придать салату текстуры настоящих мандаринок, морковь нужно просушить в духовке.

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Video: «Праздничная мандаринка»: рецепт салата на Новый год 2020

Приготовьте салат Праздничная мандаринка на Новый год 2020! Простое в приготовлении, это блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола

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