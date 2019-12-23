Средство для эпиляции «Эпилаж»: проверяем эффективность

Ежедневно мошенники изобретают новые способы обмана. Под большим вопросом и косметическая сфера, ведь разнообразные бьюти-новинки появляются на рынке каждый день. Рекламируют их хорошо, а вот качество не всегда оправдывает ожидания. Эксперты «Все буде добре» Татьяна Кушниренко и Наталья Волкова рассказали о средстве для эпиляции «Епилаж» и проверили его эффективность. Подробнее вы можете прочитать в нашем материале.

Средство для эпиляции, которое в интернете невероятно популярно, – «Епилаж» – недешевое, но, как обещает производитель, чрезвычайно эффективное и, самое главное, – безболезненное. Косметолог Татьяна Кушниренко проверила, насколько все это правда.

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Нам обещают:

Процедура пройдет без боли и вреда для здоровья. Вы не получите ожоги и не травмируете кожу, а только удалите ороговевшие клетки. Средство гипоаллергенное – 100% натуральный состав, без опасных химических соединений и компонентов. Вы получите длительный эффект до 6 недель. При регулярном применении волоски станут тоньше и будут расти медленнее. Вы забудете о вросших волосках. Средство не усложняет прорастание волосков в будущем, не вызывает прыщи и гнойнички.

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Проверять эффективность средства «Эпилаж» мы будем по следующим критериям:

Безопасность использования беременными женщинами

Безболезненность

Гипоаллергенность

Экономность

Эффективность

Тест-драйв популярного воска для эпиляции (по инструкции). Что нужно было сделать:

Растопить восковые гранулы на водяной бане, тщательно перемешать до густоты. Нанести на проблемную зону в направлении роста волос, оставить застывать на 10–15 минут. Резким движением сорвать затвердевший воск против роста волос. Обработанную зону смазать кремом.

Итоги тестирования:

В ходе процедуры определено, что она не является безболезненной и не эффективна на все 100%. Одного пакета не хватит даже на две ноги, не говоря уже об участках тела под руками и в зоне бикини. Этим средством неудобно пользоваться, так как оно быстро застывает, и пока идет обработка одной ноги, оставшаяся консистенция просто каменеет.

Производитель называет продукт настолько безопасным, что даже беременным женщинам разрешено его использовать. Действительно ли это так, нам рассказала гинеколог Наталья Волкова: «Не рекомендуется использовать такое средство беременным женщинами! Особенно в зоне бикини. В ходе эпиляции можно повысить тонус матки, а сам процесс может вызвать ухудшение состояния здоровья».

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Вывод экспертов (по 5-балльной шкале): эффективность – 2, безболезненность – 1, гипоаллергенность – 3, экономность – 1, безопасность для использования беременными женщинами – 1.

Почему такие оценки? Потому что популярное средство из интернета – это дорого, неэкономно, отнюдь не безболезненно, опасно для беременных женщин. За эффективность – двойка, потому что «Эпилаж» не убирает волоски так, как обещает громкая реклама. А вот по гипоаллергенности – это абсолютно индивидуально для каждого.

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