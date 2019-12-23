Вы обнаружили на себе венец безбрачия? Не отчаивайтесь, потому что от него можно избавиться и жить дальше счастливой полноценной жизнью. Алена Курилова рассказала для «Все буде добре» нашей героине, как спасти от этой беды свою дочь. Более подробно о том, как избавиться венца безбрачия, – в материале.

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Существует 3 этапа избавления от этой беды:

Сделайте куклу-мотанку

Старинный украинский оберег – мотанка «неразлучники». У этих кукол одна общая рука-основа, поэтому они символизируют удачное замужество и оберегают своего владельца от одиночества.

Нам понадобится:

палочка (диаметр 1–1,5 см, длина 20–25 см);

белая ткань на общую руку (ширина 14 см, длина – больше на 5 см, чем длина палочки);

2 лоскута белой ткани для основы (парень – 17 на 17 см, девушка – 17 на 28 см);

кусок ткани для брюк, размером в 17 на 22 см;

вата;

нити красные.

При изготовлении «неразлучников» нельзя использовать ножницы или иглы. Нити следует обрывать и завязывать. У оберегов нет срока годности, они могут служить семейному счастью постоянно.

Порядок работы:

Основу-палочку кладем на ткань, боковые края которой заворачиваем внутрь и начинаем обматывать. По бокам делаем обвязки красной нитью. Общая рука готова. Верхняя основа (голова и грудь) делается так: основу сначала надо надеть на «руку», а только потом сформировать талию. Брюки для мальчика делаются тоже просто. Берем кусок ткани, заворачиваем края внутрь, затем складываем посередине и надеваем на палочку. Осталось подвязать нитью. Оберег нужно повесить над входной дверью, чтобы привлечь в дом семейное счастье.

Важно закрепить обряд молитвой

Для закрепления ритуала надо прочитать молитву про себя, закрыв глаза:

«Ангелы моей дочери (имя), вы на меня смотрите, печаль мою знаете, о ней плачете. Укажите путь к суженому, пусть придет к (имя дочери) любовь крепкая, любовь вечна, а не проточная, пусть врастет любовь в землю-матушку под корнями дерева могучего».

Покупаем мужскую вещь

И напоследок, чтобы окончательно привлечь мужскую энергию в дом, надо купить мужскую вещь: футболку – повесить в шкафу, или тапочки – поставить перед дверью, ложку для обуви – положить возле своей обуви.

Такие действия еще больше укрепят силу оберегов и привлекут положительную светлую энергетику к дочери, и это поможет ей встретить свою судьбу.

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