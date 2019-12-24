Спортсмен и эксперт «Все буде добре» Тимур Мазур испробовал на себе самые популярные народные экспресс-варианты борьбы с сонливостью. Вам надоело засыпать на ходу? Вы хотите ночью все же досмотреть любимый фильм до конца? Теперь мы знаем, что делать в таких случаях. Детали – в нашем материале.

В шоу «Все буде добре» Тимур Мазур испробовал на себе методы борьбы с сонливостью. Его целью было досмотреть фильм до конца. Что же помогло ему победить сон?

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Выпить кофе. Все мы думаем, что кофе спасет в борьбе со сном. Но эффект получает один из ста. Тимур не рассматривал этот вариант, потому что не пьет кофе. Но, если все же собираетесь выпить кофе, помните, вас спасет только 100% арабика. Не пейте растворимый кофе, потому что больше будете хотеть спать. Наш тренер всем категорически запретил его употреблять. Сделать небольшую разминку. Неплохой вариант: дотянуться пальцами до пяток (5 раз). После этих упражнений Тимура хватило только на полчаса. То есть метод действенный, но результат не долговременный. Выпить стакан холодной воды. Нашей звезды хватило лишь на несколько минут, хотя он выпил даже два стакана воды. Умыться, помыть руки холодной водой. Этого хватило на 10 минут, но сначала Тимур немного взбодрился. Потереть уши. Говорят, что это улучшает кровообращение и регуляцию нервной системы. Данный эксперимент показал, что метод действенный, но всего лишь на минут 20. Съесть ломтик лимона. Тренер попробовал даже несколько ломтиков, но строго прокомментировал, что “метод не работает”. Выпить белый чай с имбирем. Эффективность этого способа была заметна сразу. Эксперт выпил несколько чашек этого волшебного напитка и прямо на глазах стал расцветать.

Третье место по оценке Тимура Мазура занимает метод трения ушей, второе место – небольшая разминка. А нашим победителем стал белый чай с имбирем.

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