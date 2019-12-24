Финалистка 6 сезона «МастерШеф» Катя Пескова рассказала для «Все буде добре», чем можно начинить тарталетки. Даже не сомневайтесь, ваши гости будут без ума от этого блюда. Читайте рецепт соленых домашних тарталеток с яйцом и тунцом в нашем материале.

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Тесто

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сливочное масло (из холодильника) – 100 г

Соль – 3 г

Яйцо – 1 шт.

Приготовление:

Смешать все сухие ингредиенты, добавить масло и вымешать до состояния крошки (в комбайне). Затем добавить яйца и быстро замесить тесто. Раскатать и поставить в холодильник. Когда тесто остынет, сформировать тарталетки и снова поставить в холодильник. Выпекать при температуре 160–170 градусов до золотистого цвета. Примерно 20 минут.

Начинка

Ингредиенты:

Яйца (варёные) – 2 шт.

Тунец – 200 г

Зелёный лук

Приготовление:

Яйца и лук порезать, всё смешать с тунцом.

Заливка

Ингредиенты:

Сливки – 200 г

Яйцо – 3 шт.

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Приготовление:

Яйца смешиваем со сливками, солим и перчим. На готовую тарталетку выкладываем чуть-чуть тёртого сыра (сыр мягкий), затем начинку. Всё заливаем яично-сливочной смесью. Посыпаем сверху сыром. Отправляем в духовку ещё минут на 15 при температуре 150–160 градусов.

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Video: Солёная тарталетка с тунцом: рецепт пошагово Чем начинить тартателки? Вкусные и интересные варианты, чем начинить тарталетки - в рецептах домашних тарталеток от финалистки Мастер Шеф