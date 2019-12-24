Солёная тарталетка с тунцом: рецепт пошагово
24.12.2019
Финалистка 6 сезона «МастерШеф» Катя Пескова рассказала для «Все буде добре», чем можно начинить тарталетки. Даже не сомневайтесь, ваши гости будут без ума от этого блюда. Читайте рецепт соленых домашних тарталеток с яйцом и тунцом в нашем материале.
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Тесто
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Сливочное масло (из холодильника) – 100 г
- Соль – 3 г
- Яйцо – 1 шт.
Приготовление:
- Смешать все сухие ингредиенты, добавить масло и вымешать до состояния крошки (в комбайне).
- Затем добавить яйца и быстро замесить тесто.
- Раскатать и поставить в холодильник.
- Когда тесто остынет, сформировать тарталетки и снова поставить в холодильник.
- Выпекать при температуре 160–170 градусов до золотистого цвета. Примерно 20 минут.
Начинка
Ингредиенты:
- Яйца (варёные) – 2 шт.
- Тунец – 200 г
- Зелёный лук
Приготовление:
- Яйца и лук порезать, всё смешать с тунцом.
Заливка
Ингредиенты:
- Сливки – 200 г
- Яйцо – 3 шт.
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Приготовление:
- Яйца смешиваем со сливками, солим и перчим.
- На готовую тарталетку выкладываем чуть-чуть тёртого сыра (сыр мягкий), затем начинку.
- Всё заливаем яично-сливочной смесью.
- Посыпаем сверху сыром.
- Отправляем в духовку ещё минут на 15 при температуре 150–160 градусов.
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Video: Солёная тарталетка с тунцом: рецепт пошаговоЧем начинить тартателки? Вкусные и интересные варианты, чем начинить тарталетки - в рецептах домашних тарталеток от финалистки Мастер Шеф
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