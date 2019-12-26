Узнайте в мастер-классе Сергея Чернышева, как сделать крем для обуви в домашних условиях. Это чудо-средство поможет защитить кожаную обувь от грязи и влаги, а главное, себестоимость такого средства гораздо ниже, чем у брендового аналога из супермаркета! Все о том, как сделать крем своими руками, и как защитить обувь от грязи, читайте в нашем материале.

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Для приготовления крема для обуви в домашних условиях вам понадобятся:

100 г сала

50 г пчелиного воска

50 г льняного масла

Воск защищает обувь, отталкивает грязь и влагу, сало и масло увлажняют и питают кожу.

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Рецепт крема:

Растапливаем на водяной бане сало. Измельчаем на терке пчелиный воск. Бросаем воск в горячее растопленное сало. Добавляем льняное масло. Переливаем смесь в маленькую баночку. Ждем, пока крем остынет и загустеет.

Срок годности такого крема – около года. Хранить в темном месте при комнатной температуре.

Больше интересных подробностей смотрите в сюжете!

Video: Как защитить обувь от грязи? Делаем средство своими руками! Простой рецепт как сделать крем для обуви в домашних условиях, который защитит кожаную обувь. Как сделать крем для обуви в домашних условиях, читайте и смотрите в материале

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