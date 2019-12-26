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Новогодняя гирлянда и елка своими руками: мастер-класс Ольги Волковой

26.12.2019

Как сделать гирлянду на Новый год своими руками, а также как сделать новогоднюю елку своими руками, покажет мастер Ольга Волкова. Каждый год маленькие дети получают множество травм от новогодних игрушек и гирлянд. Мы предлагаем вам сделать безопасный вариант новогоднего декора с помощью светящихся красок.

новогодняя елка своими руками

Новогодняя елка своими руками

Материалы:

  • Бумага — 1 лист А3
  • Ножницы
  • Кисточка
  • Скотч
  • Пищевая пленка
  • Клей ПВА
  • Лак
  • Нитки для вязания:
  • зеленый клубок — 2 шт.
  • синий клубок — 2 шт.
  • красный клубок — 2 шт.
  • Люминесцентные краски: красного, синего, зеленого цветов

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iStock-618063496Изготовление:

  1. Берем ватман и делаем из него конус. Скотчем фиксируем каркас елки.
  2. Отрезаем излишки бумаги для идеальной формы конуса.
  3. Пищевой пленкой обматываем сформированный каркас.
  4. Берем зеленую нитку и с верхушки каркаса начинаем  плотно обматывать елку,  постепенно спускаясь вниз.
  5. Сверху обмазываем нитку клеем ПВА.
  6. Оставляем елку сохнуть на сутки.
  7. Далее убираем из-под елки бумажный каркас.
  8. Берем белую нитку и поверх зеленой обматываем поделку. Плотность выбираем сами.
  9. Лак на водной основе смешиваем с люминесцентными красками. Полученным составом покрываем поверхность новогоднего дерева.
  10. Оставляем елку до полного высыхания.

Советы:

  1. Если у вас нет пищевой пленки, можно заменить ее куском пластика.
  2. Нитки выбирайте только натуральные.
  3. Чтобы люминесцентные краски не оставляли белый налет, подбирайте нитки в соответсвии с цветом краски.

новогодняя елка своими руками

Новогодняя гирлянда своими руками

Материалы:

  • Плоскогубцы
  • Суперклей
  • Проволока толщиной 0,7 мм, длиной 1,5 метра
  • Леска — 1,5 метра
  • Сетка армированная — 3 кв. м

Изготовление:

  1. Отрезаем 30 см проволоки и делаем каркас в форме звезды.
  2. Берем нитки любого понравившегося цвета и начинаем обматывать ими звезду по проволоке.
  3. Продолжаем по тому же принципу заполнять середину поделки.
  4. С помощью клея-пистолета и нити делаем контуры звезды.
  5. Покрываем сверху светящимися красками.

Советы:

  1. Чтобы легче было формировать звезду, сделайте из проволоки пять волн и соедините их между собой.
  2. Начинаем наматывать нитки на звезду с места, где закрутили проволоку.
  3. Изгибы делаем округленные, иначе нитка будет рваться.

Video: Новогодняя гирлянда и елка своими руками: мастер-класс Ольги Волковой

Как сделать гирлянду на Новый год 2020 своими руками, а также как сделать новогоднюю елку своими руками, покажет мастер Ольга Волкова. Пошаговая инструкция в материале

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