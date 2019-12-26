Приготовьте фруктовый салат на Новый год 2020! «Все буде добре» рекомендует этот полезный деликатес, ведь он приятно удивит ваших гостей своим незабываемым вкусом. Пошаговый рецепт фруктового салата на Новый год узнайте в нашем материале.

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Для салата:

Яблоко – 1 шт.

Груша – 1 шт.

Киви – 1 шт.

Виноград

Консервированный ананас – 100 г

Апельсин – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Коньяк – 50 г

Для глазури:

Вода – 150 г

Сахар – 90 г

Черный шоколад – 180 г

Для соуса:



Мед – 2 ст. л.

Сок ½ лимона

Для декора:

Белок из 1 яйца

Сахарная пудра – 200 г

Сок ½ лимона

Приготовление глазури:

Наливаем воду в сотейник. Добавляем сахар. Ставим на плиту и постоянно помешиваем венчиком, чтобы сахар полностью растворился и мы получили сироп. Варим 10–15 мин. Чтобы глазурь получилась правильной консистенции, используем только один вид шоколада. В кипяченую воду добавляем черный шоколад и маленький кусочек сливочного масла. Варим еще несколько минут и выключаем. Оставляем глазурь остыть, чтобы она приобрела густую консистенцию.

Приготовление соуса:

Смешиваем мед и лимонный сок.

Приготовление салата:

Нарезаем фрукты крупными кусочками. Разогреваем сковороду, добавляем сливочное масло для жарки. На разогретую сковороду забрасываем все фрукты, кроме винограда. Его добавляем уже в конце жарки. После винограда выливаем на сковороду соус и тушим около 10 мин, пока не испарится вся жидкость. Вливаем коньяк в сковороду с готовыми фруктами и поджигаем. Коньяк придает фруктам особый насыщенный вкус.

Приготовление декора:

Для декора готовим айсинг. Сначала взбиваем белок вместе с сахарной пудрой. Вливаем сок половинки лимона. Взбиваем смесь до образования устойчивой пены. Берем кондитерскую пленку или пергамент. Тонким равномерным слоем распределяем по ней глазурь. Придаем пленке форму рулета и ставим в холодильник на 15 мин. Так же делаем бортики для рулета. Выкладываем на тарелку охлажденные фрукты. Поверх них ставим шоколадную глазурь с бортиками. Сверху рулет украшаем айсингом и фруктами.

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Video: Салат на Новый год 2020: «Фруктовый рулет» Приготовьте салат Фруктовый рулет на Новый год 2020! Этот полезный деликатес приятно удивит ваших гостей незабываемым вкусом. Пошаговый рецепт фруктового салата на Новый год в материале