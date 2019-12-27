Гости уже на пороге, а сельдь еще не готова к подаче на стол? Узнайте, как быстро почистить селедку в мастер-классе Игоря Мисевича. Благодаря трем секретам, вы сможете справиться с этой задачей за три минуты! Читайте, как очистить селедку от костей и шкуры в нашем материале.

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Секрет 1. Чтобы с легкостью отделить рыбу от мелких костей, необходимо обвернуть селедку бумажным полотенцем и несколько раз слегка постучать ею об стол. Так кости легче отстанут от филе.

Секрет 2. Чтобы легко изъять хребет, нужно положить рыбу брюшком вниз, плотно прижать по линии хребта к дощечке, затем перевернуть и аккуратно удалить хребет. Вместе с хребтом отделятся и мелкие кости.

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Секрет 3. Чтобы снять кожицу с селедки, сделайте надрез у части возле головы. Так будет удобнее захватить этот участок рукой. Протрите кожицу салфеткой, чтобы не скользила, и легким движением руки снимите ее с рыбы.

Video: Как очистить селедку от костей и шкуры: секреты Игоря Мисевича Смотрите, как быстро почистить селедку в мастер-классе Игоря Мисевича! Благодаря трем секретам от кулинара, вы сможете справиться с этой задачей за три минуты