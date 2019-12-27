Вместо красивых локонов вы просыпаетесь со взрывом на макаронном комбинате? Елена Мельник расскажет, как с помощью косичек сделать локоны! Узнайте, каких распространенных ошибок стоит избегать и как правильно заплетать косы, чтобы получить идеальные локоны, в нашем материале.

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Прежде чем вы узнаете секреты красивых локонов, проанализируйте три типичных ошибки этой прически.

Ошибка № 1. Плести привычные трехрядные косы

Если хотите объемную прическу, привычные трехрядные косы лучше не заплетать. Из-за веса косы, заплетенной таким образом, вы теряете прикорневой объем.

Ошибка № 2. Оставлять концы волос незаплетенными

Кончики косичек не должны быть свободными, иначе локоны подкрутятся не до конца.

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Ошибка № 3. Расчесывание

Расплетенные косы ни в коем случае нельзя расчесывать. Так локоны потеряют форму и раскрутятся гораздо раньше, чем вы ожидаете.





Теперь переходим ко второму этапу – секреты идеальной прически! Запомните три основных правила плетения кос на ночь, и ваши локоны будут всегда безупречными!

Правило № 1

Чтобы локоны были красивыми, а верхушка объемной, надо заплетать волосы колоском, начиная от корня. Далее разделите волосы на несколько прядей и доплетите обычной косой, если хотите мелкие локоны, или же оставьте колоском, если хотите большие волны.

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Правило № 2

Чтобы концы косичек не оставались ровными на фоне локонов, нужно обмотать их оставшимися прядями и закрепить резинкой. Важно заворачивать концы в одном направлении, чтобы затем локоны выглядели опрятно.

Правило № 3

После того, как вы расплели косички, разделите их руками в нужном направлении и добавьте немного лака для волос. Так ваши локоны будут держаться до самого вечера.

Video: Как с помощью косичек сделать локоны: секреты Елены Мельник Елена Мельник расскажет, как с помощью косичек сделать локоны. Читайте, каких распространенных ошибок стоит избегать и как правильно заплетать косы, чтобы получить идеальные локоны