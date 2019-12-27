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Как убрать последствия новогодней ночи: секреты Светланы Вольновой

27.12.2019

Как избавиться от похмелья и как убрать мешки под глазами, знает Светлана Вольнова! Популярная светская львица делится личными секретами, как выглядеть на миллион после новогодней ночи. Прямо сейчас читайте, как убрать последствия новогодней ночи — советы Светланы Вольновой!

Все о праздновании Нового года и Рождества
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Самые распространенные последствия утром 1 января: головная боль, отек лица, сонливость и плохое настроение. У Светланы Вольновой есть личные секреты, как избавиться от каждого из них.

Как избавиться от головной боли

Лучшим лекарством от головной боли является «кровавый коктейль». После этого напитка вы станете «новым человеком»!

Рецепт коктейля, спасающего от головной боли

Ингредиенты:

  • томатный сок
  • 1 яйцо

Приготовление:

  1. наливаем стакан томатного сока
  2. разбиваем яйцо, отделяем белки от желтка
  3. добавляем желток в томатный сок
  4. перемешиваем.

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Как избавиться от отеков и синяков под глазами

От отеков и синяков под глазами спасет кофейная маска со сметаной. Кофе хорошо устраняет отеки вокруг глаз, а сметана повышает упругость кожи.

Рецепт маски от отеков и синяков под глазами

Ингредиенты:

  • перемолотый кофе
  • сметана (сливки)
  • масло (персиковое, кокосовое, миндальное)
  • дневной крем для лица любой марки

Приготовление:

  1. Перед маской в кожу вокруг глаз легкими движениями втираем 34 капли любого масла.
  2. 1 ст. л. перемолотого кофе перемешиваем со сливками или сметаной.
  3. Наносим маску тонким слоем на зону вокруг глаз.
  4. Когда маска подсохнет, смываем. Затем наносим тонким слоем любой дневной крем.

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Как быстро прийти в тонус, поднять настроение  и побороть сонливость

Также у Светланы есть секрет, как побороть сонливость и привести себя в тонус.

Встаньте ровно, как статуя, прикройте глаза и ничего не делайте. Организм долго не может быть без движения, поэтому скоро вы взбодритесь. А также много улыбайтесь!

Счастливого Нового года и хорошего самочувствия!

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Video: Как убрать последствия новогодней ночи: секреты Светланы Вольновой

Как избавиться от похмелья, как убрать мешки под глазами.Читайте в материале советы от Светланы Вольновой.

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