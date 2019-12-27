Рулет со шпинатом и сыром: рецепт
27.12.2019
Это блюдо диетическое, готовится быстро и является очень сытным. Даша Трегубова уверяет, что рулетом со шпинатом и сыром можно накормить всю вашу семью. А еще, приготовив такую вкуснятину, вы получите омолаживающий эффект. Вот такие фантастические свойства имеет данное блюдо. Подробный рецепт рулета со шпинатом и сыром – в материале.
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Ингредиенты
Начинка:
- Шпинат – 300 г
- Пучок мелко нарезанной зелени
- Козий сыр – 100 г
- Отварное филе индейки – 200 г
- Соль по вкусу
- Растительное масло для тушения
- Сметана – 2 ст. л.
Рулет:
- Яйца – 6 шт.
- Сметана – 150 г
- Масло – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Овсяные хлопья измельченные – 1 ст. л.
- Масло для тушения
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Приготовление
Начинка:
- На разогретую сковороду добавляем оливковое масло.
- Шпинат тушим минуту, добавляем порезанное отварное филе, тушим еще минуту, подсаливаем, добавляем сметану, перемешиваем, тушим.
- К готовой массе добавляем козий сыр.
Рулет:
- В яйца добавляем сметану, соль по вкусу, смешиваем миксером.
- На широкую разогретую сковородку наливаем масло, выливаем яйца, сверху посыпаем овсяными хлопьями.
- Обжариваем до желто-оранжевого цвета, сверху выкладываем начинку, сворачиваем вдвое или конвертиком либо скручиваем, а затем накрываем крышкой.
- Доводим до готовности на медленном огне.
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