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Рулет со шпинатом и сыром: рецепт

27.12.2019

Это блюдо диетическое, готовится быстро и является очень сытным. Даша Трегубова уверяет, что рулетом со шпинатом и сыром можно накормить всю вашу семью. А еще, приготовив такую ​​вкуснятину, вы получите омолаживающий эффект. Вот такие фантастические свойства имеет данное блюдо. Подробный рецепт рулета со шпинатом и сыром – в материале.

рецепт приготовления рулета со шпинатом и сыром

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Ингредиенты

Начинка:

  • Шпинат – 300 г
  • Пучок мелко нарезанной зелени
  • Козий сыр – 100 г
  • Отварное филе индейки – 200 г
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло для тушения
  • Сметана – 2 ст. л.

Рулет:

  • Яйца – 6 шт.
  • Сметана – 150 г
  • Масло – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Овсяные хлопья измельченные – 1 ст. л.
  • Масло для тушения

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Приготовление

Начинка:

  1. На разогретую сковороду добавляем оливковое масло.
  2. Шпинат тушим минуту, добавляем порезанное отварное филе, тушим еще минуту, подсаливаем, добавляем сметану, перемешиваем, тушим.
  3. К готовой массе добавляем козий сыр.

Рулет:

  1. В яйца добавляем сметану, соль по вкусу, смешиваем миксером.
  2. На широкую разогретую сковородку наливаем масло, выливаем яйца, сверху посыпаем овсяными хлопьями.
  3. Обжариваем до желто-оранжевого цвета, сверху выкладываем начинку, сворачиваем вдвое или конвертиком либо скручиваем, а затем накрываем крышкой.
  4. Доводим до готовности на медленном огне.

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