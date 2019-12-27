Салат на Новый год 2020: «Селедка под шубой 21 века»
27.12.2019
Кулинар Евгений Клопотенко пообещал своей маме в студии «Все буде добре», что предложит ей рецепт современной селедки под шубой, от которого она не сможет отказаться. По сути, это будет желейно-свекольный мусс с ореховым слоем и килькой на зеленой бисквитной подушке. Детальный рецепт селедки под шубой по новому рецепту – в материале.
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Ингредиенты:
Для бисквита
- Яйца – 4 шт.
- Мука – о,5 стакана
- Соль, перец – по вкусу
- Лук – 1 шт.
- Базилик – 2 веточки
- Укроп – 2 веточки
- Петрушка – 2 веточки
Для верхнего слоя шубы:
- Грецкие орехи – 50 г
- Килька (пряного посола) – 200 г
- Свёкла – 1 кг
- Желатин – 1 упаковка
- Лимон – 1 шт.
- Домашний майонез – 2 ст. л.
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Приготовление:
- Измельчить зелень в блендере.
- Разделить яйца на желтки и белки.
- Взбить желтки с сахаром, солью, добавить муку, добавить взбитые белки, добавить измельчённую зелень.
- Выпекать бисквит в квадратной форме 10 минут при температуре 180 градусов. Охладить.
- Варёную свёклу перебить в блендере с майонезом, солью, сахаром и лимонным соком.
- Набухший желатин распустить в сотейнике, соединить со свеклой.
- Кильку нарезать мелким кубиком.
- Очищенные орешки измельчить.
- Сформировать канапе в форме. Выдавить формой бисквит (оставить его в форме) сверху выложить кильку, затем фисташки, затем слой свёклы с желатином.
- Застывать канапе должно в форме.
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Video: Салат на Новый год 2020: «Селедка под шубой 21 века»Как приготовить салат Шуба по-новому? Оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко - необычный и интересный салат Селедка под шубой по новому
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