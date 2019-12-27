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Секрет сочной буженины: рецепт от Микаэля Арояна

27.12.2019

Не знаете, как приготовить сочную буженину? Тогда смотрите рецепт буженины от Микаэля Арояна! Известный кулинар научит вас готовить вкусное мясо легко и просто, благодаря авторским рецептам маринадов. Все рецепты буженины собраны в нашем материале.

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рецепт буженины

Главный секрет сочной буженины в правильном мариновании. На этот случай у Микаэля Арояна есть три авторских рецепта соусов, которые сделают мясо очень сочным и нежным на вкус.

Рецепт белого соуса для нежного вкуса мяса

Ингредиенты:

  • Греческий йогурт – 200 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Перец молотый белый – 0,5 ч. л.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Прованские травы – 0,5 ч. л.
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Вода – 150 мл

Приготовление:

  1. Воду довести до кипения.
  2. Взбить яйцо с просеянной мукой. Когда вода вскипела, убавить огонь и через пару минут резко влить йогурт. Перемешать.
  3. Добавить взбитое яйцо с мукой и пряности с чесноком и горчицей.

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Рецепт красного соуса для  острых блюд

Ингредиенты:

  • Морковь – 1 шт.
  • Перец болгарский красный – 1 шт.
  • Острый перец – 1 стручок
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Помидоры в собственном соку – 5 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 0,5 ч. л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • Прованские травы – 0,5 ч. л.
  • Сладкая паприка – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Морковь помыть и очистить. В мясе сделать глубокий надрез вдоль и поместить в него морковь.
  2. Смешать очищенные нарезанные перцы, чеснок, помидоры, специи и растительное масло. Перебить в блендере.
  3. Залить мясо полученной смесью.

рецепт буженины

Рецепт острого соуса с зеленью для сочного пикантного вкуса

Ингредиенты:

  • Базилик – 50-100 грамм
  • Кинза – 50-100 грамм
  • Петрушка – 50-100 грамм
  • Укроп – 50-100 грамм
  • Грецкие орехи
  • Специи по вкусу
  • Растительное масло

Приготовление:

  1. Свежую зелень перебить с чесноком, специями, растительным маслом и грецким орехом.
  2. Вымытое мясо хорошенько смазать соусом.
  3. Заверните буженину в фольгу – чем толще слой фольги, тем лучше мясо сохранит сок. Важно: матовая сторона должна быть изнутри.
  4. Чтобы блюдо не подгорело, налейте в противень воду – 1-1,5 см.
  5. Отправляйте мясо в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около часа. А чтобы буженина имела румяную корочку, снимите фольгу за 10 минут до полной готовности.

Video: Секрет сочной буженины: рецепт от Микаэля Арояна

Рецепт буженины: три маринада от Микаэля Арояна, с которыми просто приготовить сочную буженину. Выберите свой рецепт буженины в материале

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