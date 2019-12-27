Секрет сочной буженины: рецепт от Микаэля Арояна
27.12.2019
Не знаете, как приготовить сочную буженину? Тогда смотрите рецепт буженины от Микаэля Арояна! Известный кулинар научит вас готовить вкусное мясо легко и просто, благодаря авторским рецептам маринадов. Все рецепты буженины собраны в нашем материале.
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Главный секрет сочной буженины в правильном мариновании. На этот случай у Микаэля Арояна есть три авторских рецепта соусов, которые сделают мясо очень сочным и нежным на вкус.
Рецепт белого соуса для нежного вкуса мяса
Ингредиенты:
- Греческий йогурт – 200 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Перец молотый белый – 0,5 ч. л.
- Чеснок – 4 зубчика
- Прованские травы – 0,5 ч. л.
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Вода – 150 мл
Приготовление:
- Воду довести до кипения.
- Взбить яйцо с просеянной мукой. Когда вода вскипела, убавить огонь и через пару минут резко влить йогурт. Перемешать.
- Добавить взбитое яйцо с мукой и пряности с чесноком и горчицей.
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Рецепт красного соуса для острых блюд
Ингредиенты:
- Морковь – 1 шт.
- Перец болгарский красный – 1 шт.
- Острый перец – 1 стручок
- Чеснок – 4 зубчика
- Помидоры в собственном соку – 5 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- Прованские травы – 0,5 ч. л.
- Сладкая паприка – 1 ч. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
Приготовление:
- Морковь помыть и очистить. В мясе сделать глубокий надрез вдоль и поместить в него морковь.
- Смешать очищенные нарезанные перцы, чеснок, помидоры, специи и растительное масло. Перебить в блендере.
- Залить мясо полученной смесью.
Рецепт острого соуса с зеленью для сочного пикантного вкуса
Ингредиенты:
- Базилик – 50-100 грамм
- Кинза – 50-100 грамм
- Петрушка – 50-100 грамм
- Укроп – 50-100 грамм
- Грецкие орехи
- Специи по вкусу
- Растительное масло
Приготовление:
- Свежую зелень перебить с чесноком, специями, растительным маслом и грецким орехом.
- Вымытое мясо хорошенько смазать соусом.
- Заверните буженину в фольгу – чем толще слой фольги, тем лучше мясо сохранит сок. Важно: матовая сторона должна быть изнутри.
- Чтобы блюдо не подгорело, налейте в противень воду – 1-1,5 см.
- Отправляйте мясо в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около часа. А чтобы буженина имела румяную корочку, снимите фольгу за 10 минут до полной готовности.
Video: Секрет сочной буженины: рецепт от Микаэля АроянаРецепт буженины: три маринада от Микаэля Арояна, с которыми просто приготовить сочную буженину. Выберите свой рецепт буженины в материале
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