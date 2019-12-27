Не знаете, как приготовить сочную буженину? Тогда смотрите рецепт буженины от Микаэля Арояна! Известный кулинар научит вас готовить вкусное мясо легко и просто, благодаря авторским рецептам маринадов. Все рецепты буженины собраны в нашем материале.

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Главный секрет сочной буженины в правильном мариновании. На этот случай у Микаэля Арояна есть три авторских рецепта соусов, которые сделают мясо очень сочным и нежным на вкус.

Рецепт белого соуса для нежного вкуса мяса

Ингредиенты:

Греческий йогурт – 200 мл

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Перец молотый белый – 0,5 ч. л.

Чеснок – 4 зубчика

Прованские травы – 0,5 ч. л.

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Вода – 150 мл

Приготовление:

Воду довести до кипения. Взбить яйцо с просеянной мукой. Когда вода вскипела, убавить огонь и через пару минут резко влить йогурт. Перемешать. Добавить взбитое яйцо с мукой и пряности с чесноком и горчицей.

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Рецепт красного соуса для острых блюд

Ингредиенты:

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Острый перец – 1 стручок

Чеснок – 4 зубчика

Помидоры в собственном соку – 5 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 0,5 ч. л.

Перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Прованские травы – 0,5 ч. л.

Сладкая паприка – 1 ч. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Приготовление:

Морковь помыть и очистить. В мясе сделать глубокий надрез вдоль и поместить в него морковь. Смешать очищенные нарезанные перцы, чеснок, помидоры, специи и растительное масло. Перебить в блендере. Залить мясо полученной смесью.

Рецепт острого соуса с зеленью для сочного пикантного вкуса

Ингредиенты:

Базилик – 50-100 грамм

Кинза – 50-100 грамм

Петрушка – 50-100 грамм

Укроп – 50-100 грамм

Грецкие орехи

Специи по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

Свежую зелень перебить с чесноком, специями, растительным маслом и грецким орехом. Вымытое мясо хорошенько смазать соусом. Заверните буженину в фольгу – чем толще слой фольги, тем лучше мясо сохранит сок. Важно: матовая сторона должна быть изнутри. Чтобы блюдо не подгорело, налейте в противень воду – 1-1,5 см. Отправляйте мясо в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около часа. А чтобы буженина имела румяную корочку, снимите фольгу за 10 минут до полной готовности.

Video: Секрет сочной буженины: рецепт от Микаэля Арояна Рецепт буженины: три маринада от Микаэля Арояна, с которыми просто приготовить сочную буженину. Выберите свой рецепт буженины в материале