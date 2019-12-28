Как сделать Деда Мороза и Снегурочку своими руками?
Узнайте, как сделать Деда Мороза и Снегурочку своими руками на Новый год 2020! STB.UA предлагает довольно простой, но длительный способ, как сделать Деда Мороза из ваты, а также Снегурочку. Почти все материалы для нашей весёлой затеи можно найти в любом доме! Технологию изготовления ищите в материале.
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Итак, чтобы сделать Деда Мороза и Снегурочку своими руками, нам понадобятся такие материалы:
- вата – берите ту, что смотана в рулон, и волокна хорошо сцеплены между собой
- клей из крахмала и воды
- трёхжильный медный провод для каркаса
- кусок алюминиевой фольги длиной 50–60 см
- туалетная бумага (будем делать папье-маше)
- акриловые и акварельные краски
- подставка из дерева синтепон
- нитки.
Также нам нужны такие нехитрые инструменты:
- кусачки
- кисти (жёсткие – для клея, синтетическая № 6 плоская, № 1 круглая – для росписи)
- ножницы
- швейная иголка.
Как сделать Деда Мороза своими руками?
Голова
- Для начала готовим массу для папье-маше. Разводим в половине стакана холодной воды столовую без верха ложку крахмала и доводим до кипения. Рвём туалетную бумагу на мелкие кусочки и добавляем в подостывший клей. Перетираем пальцами до получения однородной массы.
- Формируем из фольги голову Деда Мороза размером примерно с куриное яйцо. Намечаем глаза игрушки, вдавив в фольгу две бусины соответствующего размера. Обмазываем папье-маше. Ждём высыхания.
- Катаем из папье-маше «морковку» – нос. Прилепляем к лицу Деда Мороза. Вертикально, а не как у Снеговика. Делаем небольшие шарики, размещаем на лице и скульптурируем из этого лоб, щёки и подборок. Сушим. Формируем веки. Промазываем затылок. Сушим опять.
- Приступаем к росписи. Замешиваем белый или слоновой кости акрил с розовой краской (можно акварелью), чтобы получить цвет, близкий к телесному. Лицо прокрашиваем получившимся оттенком плоской синтетической кистью толщины № 6, глаза – белым, голубым и чёрным акрилом – самой тонкой круглой кисточкой № 1. Делаем штамп из губки и розовой краской добавляем нашему персонажу румянец.
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Туловище
1. Берём трёхжильный медный провод, постепенно разделяем его на «веточки» до предполагаемого уровня плеч. Например, такой.
2. Помним, что в длине тела нашего Деда Мороза должно вмещаться 6 голов. Там, где у нас заканчивается шея, горизонтально отгибаем боковые жилы провода – это будут наши плечи. На среднюю проволоку надеваем голову.
3. От плеч проволоку загибаем вниз. Делаем петельки-ладони. Сгибаем получившиеся руки в локтях.
4. Снизу разделяем провод до уровня бёдер. Среднюю часть загибаем наверх, укрепляя туловище.
5. Нарезаем синтепон полосами шириной в три сантиметра. Обматываем получившийся проволочный каркас человечка. Ноги можно смотать вместе. Прихватываем стежками, чтобы форма держалась.
Одежда
1. Готовим крахмальный клейстер в такой же пропорции, как на этапе с папье-маше. Добавляем синьку или голубую акварель для снежного оттенка.
2. Вырезаем из бумаги детальки-выкройки таких элементов: брови, усы, борода; шапка, отворот для шапки; рукава, отворот для рукавов; передняя половинка костюма; задняя половинка костюма; манжет по низу костюма; отворот по борту костюма; варежки; воротник; пояс.
3. Промазанную клейстером рулонную вату толщиной 5–7 мм выкладываем на наш каркас в первый слой, делая шубу и намечая её детали.
4. Когда просохнет, выкладывайте аккуратно выкроенные из такой же ваты детали во второй слой. Шапку можно изобразить вот так, сделав её колпаком из полукруга с оторочкой из длинного прямоугольника. Можно и по форме головы.
5. По желанию раскрасьте высохшую ватную фигурку широкой кистью. Рекомендуем использовать полупрозрачные акварельные краски. Удобнее это делать, когда вы уже установите игрушку на подставку.
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Подставка
В дощечке размером 15 на 15 см проделываем два маленьких отверстия, в которые вставляем проволочки-ноги Деда Мороза, загибаем, закрепляем. Укрываем дощечку несколькими слоями ватного полотна 20 на 20 см. Вспушиваем наш снежок! Готово!
Вот мы и рассказали, как сделать Деда Мороза и Снегурочку своими руками. Да-да, данная схема прекрасно применима и к женскому варианту куклы. Только помимо деталей одежды и образа обратите внимание на пропорции. В зависимости от того, хотите ли вы сделать Снегурочку подростком или маленькой девочкой, отношение размера головы к телу будет разным. Воспользуйтесь схемой.
Наши куклы при должной старательности и внимательности выйдут примерно такими! Лучше магазинных, пожалуй! Приятной подготовки к Новому году! Все буде добре!
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