Как сделать 3D-звезду из бумаги на новогоднюю елку
30.12.2019
Украсьте свою новогоднюю ель объемной 3D-звездой! Это украшение выглядит очень празднично и нарядно, а сделать его очень просто. Узнайте в нашем материале, как сделать звезду из бумаги. Мастер-класс дает мастер хенд-мейда Ольга Волкова.
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Вам понадобятся:
- 1 лист А4 цветной двусторонней бумаги
- Ножницы
- Клей ПВА или двухсторонний скотч
Изготовление:
- Сделайте 2 диагональных сгиба на квадратах, затем сверните каждый квадрат по высоте.
- Далее нужно сделать изгибы на каждом квадрате, начиная с вершин. Поставьте воображаемую отметку посередине основания квадрата и сгибайте бумагу, начиная с вершины и двигаясь к отметке. Это нужно для того, чтобы сделать ровные надрезы и не отрезать лишнего.
- После того, как вы сделали сгибы от каждой вершины, внутри большого квадрата образовались ярко выраженные контуры звезды. Сделайте 4 надреза, начиная с середины основы квадрата и двигаясь к точке соединения двух соседних граней звезды. Повторите процесс на другом квадрате.
- Смажьте клеем краешек части грани звезды, затем накладывайте противоположный край сверху.
- Соедините две части звезды. Нанесите клей на те места, где они будут соприкасаться, и накладывайте вторую часть.
Как сделать звезду из бумаги, а также пошаговую инструкцию, как сделать декоративную елку своими руками, смотрите в сюжете!
Video: Как сделать 3D-звезду из бумаги на новогоднюю елкуОбъемная 3D звезда на елку украсит ваш праздник! Читайте, как сделать звезду на елку своими руками
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