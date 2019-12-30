Лайфхаки для новогодних фотографий от Александра Ктиторчука
Как сделать красивые фото на Новый год 2020, расскажет наш материал! Лайфхаками для новогодних фотографий поделился известный фотограф Александр Ктиторчук. С помощью простых подручных средств — тарелки, пластикового стаканчика и обруча — у вас получатся качественные фотографии даже на телефон! Все идеи для новогодних фотографий от звездного фотографа узнайте прямо сейчас!
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Лайфхак 1. Светодиодное кольцо
Это нехитрое устройство помогает убирать мешки под глазами.
Для его изготовления понадобятся:
- Обруч для талии
- Лед-лента с влагозащитой длиной для двоих обручей
- Два разъема-клеммы для аккумулятора
- Батарейка крона
По внутреннему радиусу круга приклейте светодиодную ленту и зафиксируйте ее при помощи хомутов или термоусадки к кругу. Затем подключите переключатель, выводя его в удобное место, и подсоедините источник питания. Светодиодный круг готов!
Лайфхак 2. Осветлитель
Помогает осветлить темные области и добавить блики на фотографию. Для его изготовления вам понадобится автомобильный отражатель.
Отражатель помогает, когда свет падает только сверху. Разместите его напротив модели — так свет распределится равномерно, и вы получите светлый качественный снимок.
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Лайфхак 3. Контурируем лицо
Следующее приспособление поможет придать фактурности и четкости чертам лица.
Для его создания понадобятся:
- Тарелка
- Фонарь
Разместите тарелку белого цвета и фонарик напротив лица модели. Это поможет выгодно выделить черты лица.
Лайфхак 4. Фокусирование
Для того, чтобы размыть задний фон, как на профессиональных снимках, вам понадобится пластиковый стаканчик.
Разрежьте стакан пополам и в середине сделайте небольшое отверстие. Все фотографии делайте сквозь него.
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