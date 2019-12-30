Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Лайфхаки для новогодних фотографий от Александра Ктиторчука

30.12.2019

Как сделать красивые фото на Новый год 2020, расскажет наш материал! Лайфхаками для новогодних фотографий поделился известный фотограф Александр Ктиторчук. С помощью простых подручных средств — тарелки, пластикового стаканчика и обруча — у вас получатся качественные фотографии даже на телефон! Все идеи для новогодних фотографий от звездного фотографа узнайте прямо сейчас!

лайфхаки для новогодних фотографий

Больше по теме: Как сделать 3D-звезду из бумаги на новогоднюю елку

Лайфхак 1. Светодиодное кольцо

Это нехитрое устройство помогает убирать мешки под глазами.

Для его изготовления понадобятся:

  • Обруч для талии
  • Лед-лента с влагозащитой длиной для двоих обручей
  • Два разъема-клеммы для аккумулятора
  • Батарейка крона

По внутреннему радиусу круга приклейте светодиодную ленту и зафиксируйте ее при помощи хомутов или термоусадки к кругу. Затем подключите переключатель, выводя его в удобное место, и подсоедините источник питания. Светодиодный круг готов!

лайфхаки для новогодних фотографий

Лайфхак 2. Осветлитель

Помогает осветлить темные области и добавить блики на фотографию. Для его изготовления вам понадобится автомобильный отражатель.

Отражатель помогает, когда свет падает только сверху. Разместите его напротив модели — так свет распределится равномерно, и вы получите светлый  качественный снимок.

Больше по теме: Выходные в январе 2020 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

Лайфхак 3. Контурируем лицо

Следующее приспособление поможет придать фактурности и четкости чертам лица.

Для его создания понадобятся:

  • Тарелка
  • Фонарь

Разместите тарелку белого цвета и фонарик напротив лица модели. Это поможет выгодно выделить черты лица.

лайфхаки для новогодних фотографий

Лайфхак 4. Фокусирование

Для того, чтобы размыть задний фон, как на профессиональных снимках, вам понадобится пластиковый стаканчик.

Разрежьте стакан пополам и в середине сделайте небольшое отверстие. Все фотографии делайте сквозь него.

Больше по теме: Что подарить ребенку на Новый год

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Лайфхаки для новогодних фотографий от Александра Ктиторчука

Как сделать красивые фото на Новый год 2020, расскажет наш материал! Лайфхаками для новогодних фотографий поделился известный фотограф Александр Ктиторчук

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Джамала: о рэпе, молодых исполнителей и будущих коллаборациях
Джамала: о рэпе, молодых исполнителей и будущих коллаборациях
Александр Кривошапко: Вернуться на «Х-фактор» очень волнительно
Александр Кривошапко: Вернуться на «Х-фактор» очень волнительно
«Х-фактор»-10: Георгий Колдун поделился эмоциями после суперфинала
«Х-фактор»-10: Георгий Колдун поделился эмоциями после суперфинала
Оля Полякова и Настя Каменских споют дуэтом
Оля Полякова и Настя Каменских споют дуэтом
Подборка выступлений 5 прямого эфира шоу «Х-фактор»
Подборка выступлений 5 прямого эфира шоу «Х-фактор»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко поделилась эмоциями от суперфинала
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко поделилась эмоциями от суперфинала
Путь на проекте Георгия Колдуна
Путь на проекте Георгия Колдуна
Георгий Колдун: Люблю «Х-фактор» за то, что это не проект «вокальных спортсменов»
Георгий Колдун: Люблю «Х-фактор» за то, что это не проект «вокальных спортсменов»
Путь на проекте Элины Иващенко
Путь на проекте Элины Иващенко

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить