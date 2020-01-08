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Как подтянуть кожу и помолодеть с помощью масла шиповника

08.01.2020

Вы мечтаете об идеальной коже без морщин, а от магазинных кремов нет желаемого эффекта? Кулинар Таня Литвинова поделилась своим секретным оружием – рецептом молодильного крема! В его состав входит масло шиповника, с помощью которого вы сможете подтянуть кожу и помолодеть. И обойдется он вам в сущие копейки!

Больше по теме:  Маска для шеи и зоны декольте от Анны Галицыной iStock-546165924 Ингредиенты:

  • Детский крем – 2 ст. л.
  • Масло шиповника – 10 к.
  • Сок алоэ – 1 ч. л.
  • Жидкий витамин В12 – 5 к.
  • Масло жожоба – 5 к.

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Приготовление:

  1. Смешать до однородной консистенции детский крем с соком алоэ, жидким витамином В12, маслом жожоба и шиповника.
  2. Переложить крем в баночку. Хранить в холодильнике до 7 дней.

Использование: Крем нужно использовать для кожи лица и зоны декольте 2 раза в день (утром и вечером). Наносить 2–3 капли крема на кончики пальцев и массажными движениями втирать в предварительно очищенную кожу. Приступать к макияжу можно уже спустя полчаса.

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Video: Как подтянуть кожу и помолодеть с помощью масла шиповника

Как подтянуть кожу и помолодеть? В состав крема, рецептом которого поделилась Татьяна Литвинова, входит шиповник, который подтянет вашу кожу и омолодит лицо

 

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