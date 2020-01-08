В студии «Все буде добре» певица Анна Добрыднева рассказала рецепт невероятно вкусного молока из грецких орехов. Все очень просто и не займет много вашего времени. Больше информации о приготовлении молока из грецких орехов в домашних условиях – в нашем материале.

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Ингредиенты:

Грецкие орехи – 200 г

Вода – 1 л

Мед – 50 мл (2,5 ст. л.)

Приготовление:

Орехи залить на ночь водой. Утром слить воду. Измельчить грецкие орехи в блендере. Добавить воды и меда, снова перебить в блендере. Процедить смесь через марлю. Охладить готовое молоко.

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