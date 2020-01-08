Как приготовить ореховое молоко
08.01.2020
В студии «Все буде добре» певица Анна Добрыднева рассказала рецепт невероятно вкусного молока из грецких орехов. Все очень просто и не займет много вашего времени. Больше информации о приготовлении молока из грецких орехов в домашних условиях – в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Грецкие орехи – 200 г
- Вода – 1 л
- Мед – 50 мл (2,5 ст. л.)
Приготовление:
- Орехи залить на ночь водой.
- Утром слить воду.
- Измельчить грецкие орехи в блендере.
- Добавить воды и меда, снова перебить в блендере.
- Процедить смесь через марлю.
- Охладить готовое молоко.
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