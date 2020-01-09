Золото как металл изначально не обладает энергетическим зарядом. Но оно имеет свойство напитываться энергией из внешнего мира. Поэтому то, где лежит золото, кто его носит, что вы делаете в золотых украшениях, очень важно, ведь золотое изделие может энергетически влиять на вас. Как обезопасить себя от негативной энергии золотых украшений, знает Алена Курилова! Сегодня в студии она ответит на многие важные вопросы.

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Можно ли менять обручальные кольца на более современные и красивые?

Если менять кольца – это совместное решение пары к годовщине, то можно. Но не стоит менять кольца раньше, чем через 9 лет брака. Кольца лучше переплавить или украсить, а не просто купить новые, чтобы от предыдущих тоже что-то осталось. Таким образом, вы приумножаете свои достижения в браке. Если же есть ситуация, когда один из партнеров хочет изменить кольцо просто потому, что оно перестало нравиться, то это звоночек о том, что его что-то не устраивает в браке. Ведь даже самое простое кольцо, если оно напоминает о том, что вам дорого, не может не нравиться. В таком случае нужно менять не кольца, а подумать, что в отношениях вы бы хотели изменить.

Что делать с обручальным кольцом, которое уже точно не будешь носить? Например, с кольцом от помолвки, которая так и не окончилась свадьбой, или с кольцом от предыдущего брака, который закончился разводом?

Такое кольцо нужно очистить от истории. Золото хорошо очищается огнем. Нужно взять кольцо и провести его 12 раз через горящее пламя церковной свечи. Для очистки кольца с драгоценным камнем кроме огня нужна дополнительная очистка через откуп. Возьмите купюру, например 5 или 50 грн, сложите ее гармошкой или трубочкой и протяните сквозь кольцо. Откуп всегда отдается купюрой, кратной 5-ти. Затем эти деньги отдайте на благотворительность. Теперь украшение очищено от предыдущей истории и будет писать свою историю заново. Однако если это кольцо связано с неприятными для вас воспоминаниями о неудачных отношениях, лучше его не хранить. Переплавьте его, обменяйте на другое украшение или продайте, а деньги потратьте на себя. Пусть оно послужит тем опытом, на котором вы строите свое новое будущее.

А как очистить от истории другие золотые украшения?

Если это украшение досталось вам от незнакомого человека, то его тоже лучше очистить огнем. Цепочку с кулоном или браслет просто держите над горящей свечой и обкручивайте вокруг пламени 12 раз. Сережки, чтоб не обжечь руки, нужно нанизать на красную нитку и на нитке обкрутить вокруг горящей свечи. Если же это изделие вашей мамы, бабушки, которая была счастлива и любила вас всем сердцем, то его чистить не надо. Наоборот, оно может стать вашим талисманом.

К чему теряются золотые сережки?

Потеря сережки говорит о том, что вам нужно обратить внимание на способность слышать других. Скорее всего, вам говорят что-то важное, а вы не слышите. Так что прислушайтесь к тому, что говорят другие.

А о чем тогда говорит потеря кулона или цепочки, браслета?

Чтобы потерять цепочку или браслет, изделие должно порваться, разъединиться. Потеря закольцованного украшения, его разрыв свидетельствует о каких-то потерях в жизни: расставание с близкими друзьями, уход с работы, уход детей во взрослую жизнь. Поэтому никогда не жалейте о потерянном золоте. Возможно, это тот меньший откуп, благодаря которому вы избавились от больших неприятностей. Но по этой же причине нельзя брать себе золотые изделия, которые вы нашли, особенно если это случилось на улице, на дороге.

Что делать, если потерялось обручальное кольцо?

Потеря обручального кольца – это нехороший знак, но он не обязательно ведет к разрыву. Не нужно делать из этого трагедию, а лучше подумать о том, а что в вашем браке есть хорошего, чего в нем вы еще не потеряли, и сосредоточить свое внимание именно на этом. Нельзя покупать себе новое кольцо. Пусть его купит супруг. Новое кольцо нужно освятить в церкви на любой праздник.

Как ухаживать за золотыми украшениями?

Золото любит уважительное отношение к себе. Поэтому не стоит в золотых изделиях заниматься уборкой, копать огород и готовить на кухне. А хранить его нужно отдельно от другой бижутерии в красивой коробочке. И обязательно в темноте, чтобы коробочка закрывалась. Не стоит хранить золото в предметах сервиза (в чашке или сахарнице), как часто делают наши мамы и бабушки. В таком случае богатство свое вы пустите на проедание и потеряете.

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Днем золото напитывается энергетикой из внешнего мира. Поэтому обязательно снимайте золотые украшения на ночь и складывайте в темную коробку! За ночь они отлежатся и утром будут готовы для носки. Важно также в золотых кольцах не лепить котлеты. Кроме того, что это неуважительно к металлу, так еще фарш – это мертвая плоть. Золото впитает в себя энергию агрессии, и это отразится на вас. Но это не относится к обручальным кольцам и крестильным крестикам, которые уже несут в себе мощный заряд, и все остальное не может на него повлиять. Эти изделия не снимайте никогда.

Можно ли давать носить свое золотое украшение близким подругам?

Ни в коем случае нельзя одалживать значимые украшения: обручальные и венчальные кольца, крестильные крестики. Кольца обручальные даже нельзя мерить давать никому. Остальные можно, если вы доверяете этим людям.

А как очистить обручальное кольцо, если его давали кому-то носить или мерить?

Если вы уже совершили такую ошибку и дали примерить или поносить свое обручальное кольцо, нужно провести ритуал очищения. Положите кольцо на пороге и, придя с улицы, вступите в него каблуком левой ноги. Оставьте его так на ночь, в полнолуние. Таким образом вы сделаете золото «подкаблучным», и оно как бы заново войдет в дом.