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Как отучить кота шкодить в квартире

09.01.2020

Ваш кот тоже шастает по столу, грызет провода и оставляет повсюду свою шерсть? Избавиться от этих проблем можно всего за 15 минут! Читайте 3 лайфхака от экспертов  «Все буде добре» о том, как отучить кота шкодить в квартире. Детальнее –  в нашем материале.

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Лайфхак 1. Как сделать так, чтобы кот не оставлял шерсть на вещах?

Первая и очень частая проблема хозяев пушистых домашних любимцев – это шерсть на одежде и по всей квартире. Чтобы избавиться от нее раз и навсегда, сделайте своими руками устройство для чистки шерсти вашего кота.

Вам понадобятся: ДСП либо старая ненужная фанера (0,5 на 0,5 метра), любимый коврик кота  и два ершика для посуды.

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Инструкция:

  1. Делаем несколько дырок в доске для ершиков.
  2. Потом к ней прикрепляем любимый коврик котика. Это привлечет его внимание и стимулирует приходить к девайсу.
  3. Затем концы ершиков вставляем в ДСП и загибаем под углом 50 градусов.
  4. Закрепляем ершики один напротив другого приблизительно на расстоянии в 30–40 см с помощью термоклея.

Таким образом, кот будет чесаться об самодельный девайс, оставляя всю шерсть на нем.

Безымянный

Лайфхак 2. Как сделать так, чтобы кот не грыз провода?

Для этого возьмите шариковый дезодорант и намажьте им провода по всей длине. Кота отпугнет запах алюминия хлорогидрата, который входит в состав дезодоранта. Вещество никак не навредит коту, но отпугнет питомца. Кот перестанет грызть провода и вредить электротехнике.

Лайфхак 3. Как сделать так, чтобы кот не вылезал на стол?

Для этого возьмите старую скатерть и замочите ее в растворе уксуса. На 1 литр воды нужна 1 чайная ложка уксуса. Хорошо выжмите. На стол постелите клеенку, чтоб защитить мебель, а сверху неё – влажную скатерть.

Коты не любят запах уксуса и влагу, поэтому данный трюк раз и навсегда отучит вашего любимца залезать на стол.

Больше подробностей ищите в нашем видео!

Video: Как отучить кота шкодить в квартире

Как отучить кота лазить по столу и грызть провода? А также, что делать, если питомец оставляет свою шерсть по всей квартире. Читайте 3 лайфхака о том, как отучить кота лазить по столу, грызть провода и оставлять свою шерсть где попало

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