А вы знаете, кем именно являетесь в женском коллективе? В студии «Все буде добре» Иванка Гончарук поделилась с нами своей теорией. Она поделила женщин по моделям их поведения. В анализе теории победительнице «Холостяк-8» помогла эксперт программы и психолог Оксана Зайцева. Более детально о модели женского поведения – в нашем материале.

Находясь длительное время в женском коллективе, победительница «Холостяк-8» Иванка Гончарук вывела свою теорию модели поведения женщин в коллективе.

Фифа

Эгоистка, зацикленная на себе и на своей внешности. Ее легко узнать по платьям последней модели и по самоуверенному взгляду. Она приходит на работу последней, а уходит раньше всех. Ведь фифу мало волнуют рабочие вопросы, а коллеги кажутся скучными наседками.

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Как манипулировать? Чаще всего фифа почти ни с кем не общается. Она может с легкостью свалить на кого-то свою работу и уйти на свидание. Она игнорирует коллектив, не замечает будничных проблем. Но ее можно и даже нужно использовать: она с легкостью познакомит вас с кем-то, например, с другом своего парня. Всегда даст совет относительно одежды или новой диеты.

Комментарий от психолога. Такая девушка всегда будет вызывать зависть. Но ее популярность и коммуникабельность можно использовать. А вот бороться с ней нет смысла, потому что зависть – это ваша проблема, а не ее. И как к ней относиться, решать вам.

Безотказная

Отличница в работе, которая всегда выполняет все первой, однако не кичится этим. Порядочная и скромная, она не умеет говорить «нет». И этим пользуются коллеги, раз за разом перекладывая на нее свои обязанности. Безотказная коллега вздыхает и молча берется помочь.

Как манипулировать? У современных женщин всегда куча дел. Иногда дела неотложные и требующие личного присутствия. Вот тут на помощь приходит такая безотказная коллега.

Комментарий от психолога. Эта женщина в коллективе всегда будет интересоваться вашей работой, вашими успехами, предлагать помощь. Она не только безотказная, но и наиболее невинный персонаж. Это поведение говорит о внутренних проблемах и переживаниях человека.

Шептуха

Типичная выскочка, желающая выслужиться. Она слышит и видит все, что происходит в коллективе, и всегда готова поделиться информацией с руководством. Довольно беспринципная особа: она может успешно изображать вашу подругу, а потом рассказать шефу, что вы уже дважды опоздали на работу.

Как манипулировать? Говорить при ней именно то, что сыграет в вашу пользу и положительно повлияет на отношение к вам.

Комментарий от психолога. Она любит выслужиться перед начальством. Охотно выдаст вас, когда другие коллеги постараются прикрыть. Но разоблачать ее «преступление» при всех нельзя.

Базарная баба

Где шум – там и она. Где нет шума – она его создаст. Базарная баба редко бывает кем-то или чем-то довольна. Она мастерица создать скандал на пустом месте. Никогда не молчит. И даже руководителю всегда скажет то, что думает.

Как манипулировать? Самый простой способ – не слушать ее сплетен и не участвовать в таких разговорах. Но если это неизбежно, надо выводить ее на чистую воду. Самое интересное, что она даже обижаться на вас за это не будет, а наоборот, станет больше уважать и даже попытается стать подругой.

Комментарий от психолога. Таким женщинам стоит больше уделять внимания своей жизни. Они переживает за проблемы коллеги больше, чем за свои. Не потому, что у них их нет, а потому, что так удобнее жить, жить с мыслью, что в их доме еще не все так ужасно.

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Болтунья

У нее язык без костей. Хотите вы или нет, но она расскажет вам все, о чем слышала утром – политическая ситуация в Ираке, сколько стоят гаджеты и где продать ковер. Она добрая, открытая, поэтому вызывает доверие. Но часто просто не думает, что и кому говорит.

Как манипулировать? Вообще такие люди интересные, они приносят много полезной информации. Но на работе нужно еще и работать, поэтому, если она не вовремя завела беседу, скажите, что очень заняты и сможете выслушать ее через 5 минут. Столько времени ей трудно будет выдержать без разговоров, поэтому она переключится на другого.

Комментарий от психолога. Недаром данная модель женского поведения стоит в самом конце. Она кажется невинной, незначительной, ведь «ну что тут такого? это же просто разговор». А на самом деле тут есть своя опасность. Ей трудно построить отношения в женском коллективе, потому что она рассказывает секреты своих коллег (хотя и не желая никому зла). Таким образом, никто не захочет иметь с ней дела в дальнейшем.

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