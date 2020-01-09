Сегодня магазины переполнены разнообразными игрушками для детей. Но все ли они полезны? Какие игрушки способствуют развитию малышей, а какие, наоборот, будут пустой тратой денег? Делится опытом молодая мама Юля Янчар!

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Игрушки от 0 до 1 месяца

В первый месяц вашему новорожденному ребенку не понадобятся игрушки. В первые месяцы своей жизни младенец почти весь день спит, просыпаясь, чтобы поесть и чтобы ему заменили подгузник. К тому же ребенок в первый месяц четко не видит, но хорошо слышит. Поэтому совет вам: больше разговаривать с ребенком. Когда он слышит мамин голос, то успокаивается, чувствует себя в безопасности. Можете ему тихонько включать классическую музыку.

Игрушки от 1 до 2 месяцев

МОБИЛЬ

Когда ребенку исполнится месяц, стоит купить мобиль. Его нужно включать, пока ребенок лежит в кроватке. Музыка успокаивает и привлекает его внимание, а игрушки, что крутятся на мобиле, побуждают ребенка следить за ними. Таким образом, они отвлекают малыша, и мама может заняться другими делами. Это помогает развивать зрение у ребенка.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ

Также я бы вам посоветовала купить музыкальные игрушки с приятными мелодиями. Они учат малыша прислушиваться. Можно купить музыкальную игрушку с движущимся элементом, например, мишка, который качает головой в ритм музыке. Малыш будет тренировать зрение, следя за вращающимся элементом. Начиная с 3 месяцев такие игрушки развивают музыкальный слух ребенка. Когда будете покупать такие игрушки, обязательно проверьте наличие регулятора звука.

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ПОГРЕМУШКА

В месяц ребенок начинает меньше спать, и у него появляется желание исследовать мир. Поэтому в этот период хорошо подходят погремушки. Все они должны быть разными по форме, цвету, звучанию. Когда вы встряхнете игрушкой, ребенок начнет следить за ней. Это будет развивать координацию, налаживать резкость зрения, к тому же, ребенок будет прислушиваться к звукам от погремушки. То есть одновременно задействованы два способа восприятия – зрительный и слуховой.

В 2 месяца ребенок уже сам будет держать игрушку в руке. Поэтому очень важно обращать внимание на удобство ручки погремушки. Также обращаем внимание на материалы, из которых произведена игрушка. Желательно чтобы погремушки были из разных материалов: пластик, обтянутые тканями и тому подобное. Ведь когда ребенок уже будет держать игрушку в ручке, то каждый раз у него будут возникать различные тактильные ощущения.

Игрушки от 2 до 3 месяцев

ПОГРЕМУШКА

В 2 месяца ребенок начинает лежать на животе и учиться держать головку. Поэтому для ускорения процесса можно положить ребенка на животик, а возле него положить погремушку, чтобы малыш пытался взять игрушку.

НЕВАЛЯШКА («Ваньки-встаньки»)

Также способствует развитию зрения, слуха и познавательных способностей ребенка игрушка «Ванька-встанька». Малыши с удовольствием смотрят на раскачивания этих кукол, которые еще и издают звуки. Переверните малыша на животик и поднесите к игрушке. Покачайте неваляшку, посмотрите на реакцию ребенка. Он будет следить за движением куклы и фокусировать на ней внимание. Прикоснитесь его ручкой к игрушке, чтобы она снова пришла в действие. Очень скоро ребенок поймет взаимосвязь и будет сам сознательно приводить в движение куклу. А это будет помогать налаживать координацию.

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Игрушки от 3 до 4 месяцев

Возьмите цветные ленты. Это будет основа для браслета. Застежки сделайте из липучек. Затем сшейте с небольшой звенящей игрушкой-погремушкой, большим искусственным цветком или подходящей по размерам мягкой игрушкой и соедините все это в браслет. Когда малыш будет размахивать ручками, игрушка зазвенит и привлечет его внимание.

Игрушки от 5 до 6 месяцев

На 5 месяце ребенок будет продолжать играть всеми вышеперечисленными игрушками.

КУБИКИ

Из дополнительных игрушек советуем купить вам кубики. Они незаменимы для освоения ребенком трехмерного пространства, конструирования, развития координации.

ПИРАМИДКИ

Пирамидки помогают развивать логику ребенка. Есть пирамидки, которые в правильном порядке начинают светиться или издавать звуки. Ребенок понимает: для того, чтобы услышать музыку, он должен правильно собрать пирамидку, а это появление понимания причинно-следственных связей.

Для развития тактильных ощущений можно дать малышу притронуться к теплой чашке или бутылочке, кусочку льда, снега, мокрой и сразу сухой поверхности, описывая при этом словами то, что он чувствует.

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Video: Полезные игрушки для развития ребенка Узнайте, как выбрать развивающие игрушки для детей, которые будут полезны вашему ребенку. Какие развивающие игрушки стоит купить, а какие нет читайте в нашем материале

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