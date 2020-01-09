Не любите дождливую погоду из-за того, что ваша обувь постоянно мокнет? Эксперт Константин Грубич знает, как сделать средство от промокания обуви в домашних условиях! Вам понадобятся простые и доступные средства, которые есть в доме у каждого человека. Читайте, как сделать водоотталкивающее средство для обуви своими руками!

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Для этого метода вам нужны фен и восковая свеча.

Для начала подготовьте обувь: почистите ее и высушите.

Этап №1. Тщательно натрите обувь воском. Можно использовать восковую свечу, кусок пчелиного воска или даже парафиновую свечу.

Этап №2. Растопите воск на поверхности обуви. Для этого используйте обычный фен. Включите его на среднюю мощность и подуйте на обувь с расстояния 10–20 см.

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Обрабатывая кожаную обувь, будьте готовы к тому, что она может потемнеть. Если у вас, например, красные сапоги, то попробуйте сначала обработать их воском в каком-то незаметном месте и посмотреть, подходит ли вам такой цвет.

Этап №3. Через 1–2 минуты после высушивания феном протрите обувь. В некоторых местах воск может помутнеть, и поверхность будет казаться не такой блестящей. Поэтому хорошо потрите этот участок тряпкой из мягкой ткани и еще раз обработайте феном.

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Video: Средство от промокания обуви: секрет Константина Грубича Сделать средство от промокания обуви своими руками очень просто! Для этого вам понадобится воск и фен. Читайте, как сделать водоотталкивающее средство для обуви своими руками