Хлеб на яблочном повидле: рецепт Игоря Мисевича
10.01.2020
Не можете приготовить вкусный хлеб, а так хотелось это сделать специально ко Старому Новому году? Печём хлеб на яблочном повидле в духовке правильно благодаря секретам мастерства от опытного кулинара Игоря Мисевича. Читайте необычный рецепт хлеба на повидле в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Мука – 1 ст.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Молотая корица –1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Измельчённый мускатный орех – 1/8 ч. л.
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – полстакана
- Яблочное повидло – полстакана
- Оливковое масло –2 ст. л.
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Приготовление:
- Смешать яйца, сахар, яблочное повидло, мускатный орех и масло.
- Соединить муку, разрыхлитель и соль.
- Добавить яичную смесь к мучной смеси. Вливать жидкие ингредиенты постепенно, чтобы регулировать плотность теста. Замесить мягкое тесто. Выложить в форму.
- Выпекать хлеб 25 минут при 180 градусах. Выключить духовку на 10 минут. Затем продолжить выпекать ещё 15 минут на 220 градусах.
Video: Хлеб на яблочном повидле: рецепт Игоря МисевичаХлеб на яблочном повидле по рецепту Игоря Мисевича получается очень вкусным, а главное пропекается равномерно. Читайте рецепт хлеба на яблочном повидле пошагово
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