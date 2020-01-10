Маска для шеи и зоны декольте от Анны Галицыной
Маска для шеи и декольте от Анны Галицыной поможет быстро привести в тонус нежный кожный покров. Эта часть женского тела очень привлекает мужчин, а дряблая кожа только добавляет лет. Читайте, как сделать маску для шеи и декольте, и пусть ваша кожа всегда сияет молодостью и красотой!
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Для приготовления маски вам понадобится:
- Жирная сметана – 100 г
- Яичный желток – 1 шт.
- Сок половинки лимона
- Пюре шпината – 100 г
- Водка – 1 ч. л.
- Овсяная мука – 100 г
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Приготовление:
- Смешайте сметану с желтком.
- Добавьте водку, сок лимона (желательно свежевыжатый), шпинат и овсяную муку.
- Все ингредиенты тщательно перемешайте.
Нанесите маску на предварительно очищенную кожу, оставьте на 15 минут. Затем смойте прохладной водой и мягко промокните полотенцем кожу.
Оставшуюся маску перелейте в банку и храните в холодильнике (срок хранения – 48 часов).
Делайте процедуру 2 раза в неделю.
Video: Маска для шеи и зоны декольте от Анны ГалицынойКак сделать маску для шеи и зоны декольте в домашних условиях? Рецепт маски от косметолога для шеи и декольте
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