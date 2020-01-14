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Хачапури по-аджарски

14.01.2020

Хотите приготовить вкусное хачапури по-аджарски дома? Не вопрос! Читайте наш пошаговый рецепт, как приготовить хачапури с сулугуни.

рецепт

 

Ингредиенты для хачапури по-аджарски:

  • Мука – 700 г
  • Молоко – 100 мл
  • Растительно-сливочная смесь – 200 г
  • Питьевая вода – 300 мл
  • Растительное рафинированное масло – 3-5 ст. л.  
  • Свежие дрожжи – 25 г (сухие – 1 ч. л.)
  • Яйцо – 1 шт. в тесто + 5 в начинку
  • Соль – 1/2 ч. л.  
  • Сахар – 1 ст. л.  
  • Адыгейский сыр – 400 г
  • Сулугуни – 100 г

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Как приготовить хачапури по-аджарски:

  1. Дрожжи растворите в теплом молоке и оставьте до образования пены.  
  2. В миску просейте 450 г муки, добавьте соль и в центре горки сделайте небольшое углубление, в которое влейте 50 мл молока, 300 мл воды, одно яйцо, 100 г растительно-сливочной смеси и вспененные дрожжи. Руками перемешайте муку и замесите не очень крутое тесто.  
  3. Подошедшее тесто обомните руками и поделите на 5-6 частей по 200 г.  
  4. Каждый кусочек теста сформируйте в шар, положите на стол, посыпанный мукой, раскатайте до овальной формы диаметром 30-35 см, защипните края, формируя лодочку. Выложите на смазанный маслом противень, прикройте чистой салфеткой и оставьте немного подниматься.  
  5. Для начинки натрите сыр. К сыру вливайте комнатной температуры кипяченую воду, постоянно помешивая, пока масса не достигнет консистенции густой сметаны.  
  6. Выложите начинку на лодочки и поставьте выпекаться в заранее разогретую до 230 °C духовку на 20 минут. Когда хачапури зарумянятся, достаньте их из духовки и положите на каждое по яйцу (можно только желток).  
  7. Верните хачапури в духовку на 1-2 минуты, чтобы яйцо затянулось белой пленкой, а желток остался жидким. 
  8. Оставшейся растительно-сливочной смесью смажьте бока готовых хачапури и положите по небольшому кусочку в углубление с начинкой, чтобы оно растаяло.  

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Приятного аппетита!

Video: Хачапури по-аджарски

Как приготовить хачапури по-аджарски? Простой рецепт аджарского хачапури с сыром от Все буде добре. Пошаговый рецепт хачапури по-аджарски читайте в материале

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