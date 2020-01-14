Хотите приготовить вкусное хачапури по-аджарски дома? Не вопрос! Читайте наш пошаговый рецепт, как приготовить хачапури с сулугуни.

Яйцо – 1 шт. в тесто + 5 в начинку

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Дрожжи растворите в теплом молоке и оставьте до образования пены.

В миску просейте 450 г муки, добавьте соль и в центре горки сделайте небольшое углубление, в которое влейте 50 мл молока, 300 мл воды, одно яйцо, 100 г растительно-сливочной смеси и вспененные дрожжи. Руками перемешайте муку и замесите не очень крутое тесто.

Подошедшее тесто обомните руками и поделите на 5-6 частей по 200 г.

Каждый кусочек теста сформируйте в шар, положите на стол, посыпанный мукой, раскатайте до овальной формы диаметром 30-35 см, защипните края, формируя лодочку. Выложите на смазанный маслом противень, прикройте чистой салфеткой и оставьте немного подниматься.

Для начинки натрите сыр. К сыру вливайте комнатной температуры кипяченую воду, постоянно помешивая, пока масса не достигнет консистенции густой сметаны.

Выложите начинку на лодочки и поставьте выпекаться в заранее разогретую до 230 °C духовку на 20 минут. Когда хачапури зарумянятся, достаньте их из духовки и положите на каждое по яйцу (можно только желток).

Верните хачапури в духовку на 1-2 минуты, чтобы яйцо затянулось белой пленкой, а желток остался жидким.