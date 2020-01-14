В одном из выпусков «Все буде добре» открылось новое непревзойденное блюдо от шеф-повара Александра Якутова. Подробный рецепт соуса чимичурри к стейку рибай можете найти в нашем материале.

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Ингредиенты:

кинза – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

листья орегано

зелень тимьяна

лук – 4 шт.

чеснок – 1 г.

перец чили – 1–2 шт.

соль – 2–3 ч. л.

виноградный уксус 5% – 1 стакан

оливковое масло – 1/2 литра

Приготовление:

Измельчите ножом большой пучок кинзы, петрушки, листья орегано и зелень тимьяна, а также 4 очищенных луковицы, головку чеснока (можно выдавить через пресс) и 1 или 2 перца чили, нарезанных вместе с семенами. Все ингредиенты сложите в миску, добавьте 2–3 чайные ложки соли, один стакан виноградного пятипроцентного уксуса и тщательно смешайте. Добавьте поллитра оливкового масла (можно использовать любое) и снова тщательно перемешайте.

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