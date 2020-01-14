Соус чимичурри: рецепт от Александра Якутова
14.01.2020
В одном из выпусков «Все буде добре» открылось новое непревзойденное блюдо от шеф-повара Александра Якутова. Подробный рецепт соуса чимичурри к стейку рибай можете найти в нашем материале.
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Ингредиенты:
- кинза – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- листья орегано
- зелень тимьяна
- лук – 4 шт.
- чеснок – 1 г.
- перец чили – 1–2 шт.
- соль – 2–3 ч. л.
- виноградный уксус 5% – 1 стакан
- оливковое масло – 1/2 литра
Приготовление:
- Измельчите ножом большой пучок кинзы, петрушки, листья орегано и зелень тимьяна, а также 4 очищенных луковицы, головку чеснока (можно выдавить через пресс) и 1 или 2 перца чили, нарезанных вместе с семенами.
- Все ингредиенты сложите в миску, добавьте 2–3 чайные ложки соли, один стакан виноградного пятипроцентного уксуса и тщательно смешайте.
- Добавьте поллитра оливкового масла (можно использовать любое) и снова тщательно перемешайте.
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