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Как избежать проблемы «нависшее веко»: три секрета от Ольги Сумской

15.01.2020

С возрастом тонкая кожа вокруг глаз значительно теряет в эластичности и растягивается. Взгляд становится тяжёлым. Актриса и эксперт «Все буде добре» Ольга Сумская предлагает выполнять следующие процедуры от нависшего века в домашних условиях.

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советы

Шаг № 1. Криотерапия

Готовим косметический лёд. В минеральную воду с молоком (1:1) добавляем экстракт алоэ или свежий сок алоэ в соотношении 1:2 – 2 части воды и 1 часть алоэ. Полученную смесь заливаем в формочки для льда.

Каждое утро протираем веки кубиком льда с соком алоэ. Благодаря охлаждающему эффекту уменьшается отёчность, а сок алоэ питает кожу.

Это ещё и отличная процедура для избавления от мешков под глазами.

Шаг № 2. Увлажняющий крем

советы

Нам понадобятся:

  • масло какао – 1 ч. л.
  • масло сандала – 2 капли
  • масло фенхеля – 2 капли

Масло какао растапливаем на водяной бане, добавляем по 2 капли сандалового и фенхелевого масла, размешиваем. Затем жидкий масляной состав переливаем в маленькую баночку.

Когда масло застынет, используем как крем для век  – берём мизинцем небольшое количество масла и прикладываем к коже вокруг глаз, оно тут же начнет таять и впитываться.

Цена крема: около 25 грн. Хватает такого крема примерно на месяц, хранить в холодильнике.

Все ингредиенты отлично питают, увлажняют и делают кожу упругой и эластичной.

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советы

Шаг № 3. Гимнастика для глаз

Упражнение 1. Подтяжка. «Качели». Сесть на стул, глаза закрыть. Не открывая их, посмотреть максимально вверх, а затем — вниз. Повторить 5 раз.

Упражнение 2. Тонизирование. Моргание. Поднять голову, посмотреть вверх. Оставаясь в таком положении, часто моргать на протяжении 30 секунд.

Упражнение 3. Укрепление. Наклоны. Отвести голову назад, веки зажмурить. Задержаться так на 5 секунд, затем расслабиться.

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Video: Как избежать проблемы «нависшее веко»: три секрета от Ольги Сумской

Как избежать появления проблемы «нависшее веко»? 3 секрета, которые предотвратят возникновение этой проблемы рассказала Ольга Сумская

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