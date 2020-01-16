Новая тушь быстро подсохла? Елена Мельник знает, как ее реанимировать. Визажист протестировала три различных способа спасения туши. Как реанимировать косметическое средство и какими советами из интернета лучше не пользоваться, узнайте в нашем материале!

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Первое и самое главное правило: реанимировать можно только ту тушь, которая не исчерпала срока хранения после открытия. А это – три месяца. Если использовать ее дольше, то внутри тюбика могут размножиться бактерии, которые вызывают воспаление глаз. Не надо рисковать здоровьем, ведь лечение обойдется дороже покупки новой туши.

Ошибка № 1

Если вы собрались капнуть в тушь воды или сладкого чая, как советует интернет, немедленно остановитесь. Вода и сладкий чай – отличная среда для развития бактерий.

Совет: пантенол. Это мазь для лечения ран. В ее составе есть пантотеновая кислота – витамин для регенерации кожи и слизистых оболочек. Добавьте немного мази в косметическое средство – и ваша тушь спасена.

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Ошибка № 2

Никогда не разбавляйте тушь маслами, даже полезными. Любые масла способны закупорить сальные железы в основании ресниц и волосяные фолликулы, а это повлечет за собой воспаление глаз.

Совет: подержите полминуты закрытый тюбик в горячей воде. Так вы растопите воск и парафин, входящие в состав туши. После прогревания встряхните баллончик и покатайте его между ладонями, удерживая тюбик горизонтально. Это поможет перемешать неравномерно прогретые слои, и вы получите однородную тушь.

Ошибка № 3

Нельзя добавлять в тушь духи или лосьон. Спирт в духах, коньяке, лосьоне способен пересушить не только ресничные луковицы, но и даже глазное яблоко.

Совет: используйте для разведения туши жидкость для хранения контактных линз или капли от усталости глаз. Состав этих жидкостей почти такой же, как состав нашей слезы. Поэтому он предотвращает размножение микробов в косметическом средстве и раздражение глаз.

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