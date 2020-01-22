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Уход за кисточками для макияжа: мастер-класс от Елены Мельник

22.01.2020

Как правильно ухаживать за кистями для макияжа? В рамках серии мастер-классов по уходу за собой визажист Елена Мельник рассказала, как правильно очищать кисти для макияжа. Читайте подробности в нашем материале.

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Уход за кисточками для макияжа

От частого использования на ворсе кистей скапливается пыль, частички кожи и косметических средств, что способствует размножению микробов. В результате кисточки перестают качественно выполнять свою функцию, вызывают раздражение на коже или даже прыщи.

Существует два типа кистей: синтетические и из натурального ворса. Уход за ними отличается.

Синтетические кисточки используют для нанесения жидких и жирных средств, таких как тональный крем или помада. Эти текстуры быстро загрязняют кисточки. Поэтому мыть их нужно после каждого использования.

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Очистка синтетических кистей

Для очистки синтетических кистей используйте детское брусованное мыло. Жидким желательно не пользоваться, поскольку от него кисточки разрыхляются и теряют свои свойства.

  1. Возьмите мыло, вспеньте его в руках.
  2. Погрузите в эту пенку кисточку и сделайте несколько кругов.
  3. Смойте пену с кисточки теплой водой.

Внимание! Важно не намочить место склейки ворса с ручкой. Иначе клей потеряет свои свойства, и срок службы кисточки уменьшится в разы.

Кисточки с натуральным ворсом обычно используют для нанесения сухих средств, например, пудры.

Такие кисти не надо мыть после каждого использования. Достаточно лишь стряхивать остатки средства в сухую бумажную салфетку.

Очистка натуральных кистей

Натуральные кисти достаточно очищать раз в три месяца. Для мытья в домашних условиях лучше пользоваться обычным шампунем.

  1. Создайте пену из шампуня в руках или в миске с теплой водой.
  2. Обмакните кисточку в пенную воду и сделайте ею кругообразные движения.
  3. Не забывайте о месте склейки ворса: его в воду окунать нельзя.

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Как сушить кисточки

После водных процедур ворс надо обернуть махровым полотенцем. Лучше его не тереть, а просто промокнуть.

Для полного высыхания кисти нужно 10–12 часов. Идеальное положение для этого вертикальное, ворсом вниз, и с открытым доступом воздуха.

Внимание! Ускорять процесс сушки с помощью батареи или обогревателя категорически нельзя. Это опасно как для места склейки, так и для самого ворса.

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Video: Уход за кисточками для макияжа: мастер-класс от Елены Мельник

Елена Мельник рассказала, как правильно ухаживать за кистями для макияжа. О том, как правильно очищать кисти для макияжа, читайте в нашем материале

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