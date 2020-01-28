Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.

Что приготовить из облепихи: секреты Олега Ковальчука

28.01.2020

Облепиха прекрасно поддерживает иммунитет и насыщает организм витаминами. Лучше всего употреблять ее в сыром виде или напитках. Но мало кто любит такое лакомство из-за специфического привкуса ягод. Что приготовить из облепихи и как избавиться от специфических привкуса и аромата, знает Олег Ковальчук! Все подробности в нашем материале.

iStock-664018784

Чтобы смягчить специфические свойства облепихи, следует заморозить ее с пряными специями: корицей, имбирем и мятой. На 500 граммов облепихи будет достаточно по столовой ложке специй. Мяту лучше использовать свежую. Для замораживания необходимо выбирать только целые ягоды. Осторожно вымойте их, затем высушите, выложив на полотенце или бумагу.

Больше по теме: Как использовать пряности для приготовления десертов: мастер-класс Натальи Левензон

Рецепт коктейля из облепихи для восстановления сил

Для имбирного сиропа:

  • Очищенный корень имбиря, нарезанный ломтиками – 50 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Вода – 75 мл

Для коктейля:

  • Облепиха – 3 ст. л.
  • Имбирный сироп – 2 ст. л.
  • Апельсиновый сок – 150 мл
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Розмарин – веточка
  • Мята – веточка
  • Вода очищенная – 150 мл

Приготовление:

  1. Сварите имбирный сироп с розмарином. Сахар разбавьте водой и поставьте на огонь. Помешивая, доведите до кипения, добавьте розмарин.
  2. Очищенный и нарезанный тонкими ломтиками имбирь добавьте в кипяток и убавьте огонь.
  3. Оставьте сироп томиться 20 минут, затем процедите. Разомните слегка облепиху, залейте соком апельсина и лимона, добавьте мед и промаринуйте в течение 5 минут.
  4. Смешайте ингредиенты с мятой и сиропом. Оставьте настояться на 10 минут.

Больше по теме: Классический рецепт домашнего глинтвейна

Рецепт облепихового чая от простуды

Ингредиенты:

  • Облепиха – 3 ст. л.
  • Смородина черная (замороженная) – 1 ст. л.
  • Апельсиновый сок – 100 мл
  • Бадьян – 4 шт.
  • Гвоздика – 6 шт.
  • Кардамон – 1 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Чай зеленый – 1 ч. л.
  • Вода горячая – 0,5 л
  • Цедра апельсина

Приготовление:

  1. Вскипятите отвар из гвоздики, бадьяна, кардамона и сахара.
  2. Обдайте паром облепиху с цедрой апельсина.
  3. Залейте отваром зеленый чай и оставьте остыть на 7 минут.
  4. Смородину подавите, чтобы пустила сок. Выдавите сок апельсина.
  5. Залейте все это зеленым чаем и оставьте настояться на 10 минут.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Что приготовить из облепихи: секреты Олега Ковальчука

Специфический привкус облепихи не дает возможности наслаждаться полностью ее вкусом и ароматом. Что приготовить из облепихи знает Олег Ковальчук! Рецепты в нашем материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить