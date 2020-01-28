Узнайте, как красиво нанести тени, в мастер-классе звездного визажиста Елены Мельник! Вы научитесь пользоваться тенями так, чтобы они выглядели ярче, а также узнаете обо всех тонкостях макияжа глаз. Подробности в материале.

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Прежде чем нанести тени на веки, кожу вокруг глаз следует тщательно очистить и увлажнить кремом.

Способ № 1. Чтобы сделать цвет теней более насыщенным и стойким, нанесите их влажным способом. Для этого легка смочите водой кисточку или брызните из пульверизатора на сами тени. Затем нанесите их на веки.

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Способ № 2. Для этого способа вам понадобится блеск для губ или гигиеническая помада. Нанесите небольшое количество средства на веко. Следующим слоем плотно нанесите тени, будто вдавливая их в кожу. Делайте это до тех пор, пока не исчезнет ощущение липкости. Это важно, поскольку на липких веках тени будут скатываться.

Способ № 3. Для третьего способа вам нужен карандаш белого цвета или такого же, как и тени. Сначала нанесите карандаш на веки и растушуйте его, создавая дымку. Затем поверх карандаша нанесите тени.

Вот такие простые способы помогут сделать цвет теней более ярким, насыщенным и устойчивым. Теперь ваш макияж всегда будет выглядеть безупречно!

Video: Как сделать тени ярче: советы Елены Мельник Елена Мельник поделилась секретами о том, как сделать тени ярче и тем самым глаза выразительнее. Читайте, как красиво накрасить тени, сделав их ярче