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Признаки приворота: советы от Алены Куриловой

28.01.2020

Чтобы избежать негативных моментов в жизни, важно вовремя распознать приворот. Как узнать, приворожили ли вашего мужа, знает эксперт «Все буде добре» экстрасенс Алена Курилова. Подробнее о том, как опознать приворот, читайте нашем материале.

признаки приворота

Как понять, что вашего любимого приворожили? И не говорите, что эта беда не может прийти в ваш дом. Известно, что в зоне риска находятся все мужчины и даже женщины. И совершенно не важно, отличается он (или она) знатной красотой и богатством. Хотя действительно, чаще под приворот попадают мужчины, так как женщины более склонны обращаться за помощью к магии. Итак, что-то подозрительное происходит с вашим любимым? Советуем обратить внимание на эти моменты.

Признаки приворота:

  1. Завороженный объект, как сумасшедший, тянется к тому, кто его приворожил, но рядом быть все же не может. Он находится в потерянном состоянии, не находит себе места, от чего очень страдает.
  2. Резкое появление тяги к спиртному. Он внезапно начинает курить, пробовать запрещенные вещества? Это тоже признаки приворота, потому что его энергия разрушительна для человека. Впоследствии он ломается, как психологически, так и физически.
  3. Сексуальное расстройство с законной женой один из главных признаков.
  4. Резкая потеря интереса к своим близким, даже к родным детям. В его сердце приходит равнодушие. Это должны быть резкие изменения, то есть если раньше ваш муж часами уделял внимание чему-то (кому-то), а затем резко потерял интерес.
  5. Раздражительность, проявление агрессии.
  6. Резкое обострение давних болезней.

Вы должны знать, что для того, чтобы приворожить вашего любимого человека, многого и не потребуется. Даже присутствие его не обязательно. Уже давно придумали обряды, которые не требуют много вмешательств. Приворот делают по фотографии, через личные вещи объекта.

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Будьте осторожны и помните, что лучше распознать угрозу раньше, чтобы иметь возможность помочь любимому человеку и не потерять его навсегда.

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