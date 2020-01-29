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Самый вкусный борщ: рецепт от Русланы Лыжичко

29.01.2020

Говорят, сколько хозяек, столько и рецептов борщей. А хотите узнать, как сварить самый вкусный борщ? Украинская певица Руслана Лыжичко поделилась рецептом необыкновенного, оригинального борща с изюмом! Читайте, как приготовить самый вкусный борщ, в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Свекла – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Корень сельдерея – 1 шт.
  • Горошек зеленый – 50 г
  • Фасоль спаржевая – 100 г
  • Брокколи – 150 г
  • Фасоль белая – 150 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Мускатный орех – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Изюм – 50 г
  • Лавровый лист – по вкусу
  • Душистый перец – по вкусу
  • Кефир – по вкусу

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Приготовление:

  1. Сварите фасоль. Свеклу очистите от кожуры, нарежьте крупными кубиками и сварите в отдельной кастрюле.
  2. Запекайте лук в разогретой до 160 градусов духовке 30 минут.
  3. Морковь, корень сельдерея, стручковую фасоль, горошек, брокколи приготовьте на пару.
  4. В одну кастрюлю положите все овощи и варите на минимальном огне до полной готовности.
  5. Добавьте мускатный орех, лавровый лист, перец и чеснок. Затем положите разрезанный запеченный лук.
  6. В конце приготовления добавьте изюм.

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Video: Самый вкусный борщ: рецепт от Русланы Лыжичко

Как приготовить самый вкусный борщ? Рецепт, как сварить самый вкусный борщ

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