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Самый вкусный борщ: рецепт от Русланы Лыжичко
Говорят, сколько хозяек, столько и рецептов борщей. А хотите узнать, как сварить самый вкусный борщ? Украинская певица Руслана Лыжичко поделилась рецептом необыкновенного, оригинального борща с изюмом! Читайте, как приготовить самый вкусный борщ, в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Свекла – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Корень сельдерея – 1 шт.
- Горошек зеленый – 50 г
- Фасоль спаржевая – 100 г
- Брокколи – 150 г
- Фасоль белая – 150 г
- Морковь – 1 шт.
- Мускатный орех – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Изюм – 50 г
- Лавровый лист – по вкусу
- Душистый перец – по вкусу
- Кефир – по вкусу
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Приготовление:
- Сварите фасоль. Свеклу очистите от кожуры, нарежьте крупными кубиками и сварите в отдельной кастрюле.
- Запекайте лук в разогретой до 160 градусов духовке 30 минут.
- Морковь, корень сельдерея, стручковую фасоль, горошек, брокколи приготовьте на пару.
- В одну кастрюлю положите все овощи и варите на минимальном огне до полной готовности.
- Добавьте мускатный орех, лавровый лист, перец и чеснок. Затем положите разрезанный запеченный лук.
- В конце приготовления добавьте изюм.
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