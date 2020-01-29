Говорят, сколько хозяек, столько и рецептов борщей. А хотите узнать, как сварить самый вкусный борщ? Украинская певица Руслана Лыжичко поделилась рецептом необыкновенного, оригинального борща с изюмом! Читайте, как приготовить самый вкусный борщ, в нашем материале.



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Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Корень сельдерея – 1 шт.

Горошек зеленый – 50 г

Фасоль спаржевая – 100 г

Брокколи – 150 г

Фасоль белая – 150 г

Морковь – 1 шт.

Мускатный орех – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Изюм – 50 г

Лавровый лист – по вкусу

Душистый перец – по вкусу

Кефир – по вкусу

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Приготовление:

Сварите фасоль. Свеклу очистите от кожуры, нарежьте крупными кубиками и сварите в отдельной кастрюле. Запекайте лук в разогретой до 160 градусов духовке 30 минут. Морковь, корень сельдерея, стручковую фасоль, горошек, брокколи приготовьте на пару. В одну кастрюлю положите все овощи и варите на минимальном огне до полной готовности. Добавьте мускатный орех, лавровый лист, перец и чеснок. Затем положите разрезанный запеченный лук. В конце приготовления добавьте изюм.

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Video: Самый вкусный борщ: рецепт от Русланы Лыжичко Как приготовить самый вкусный борщ? Рецепт, как сварить самый вкусный борщ