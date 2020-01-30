Подобранный по знаку зодиака талисман поможет привлечь удачу и избежать жизненных трудностей! Судья проекта «Битва экстрасенсов», эксперт программ «Следствие ведут экстрасенсы» и «Все буде добре» медиум и астролог Хаял Алекперов даст советы по выбору талисманов и амулетов именно для вашего знака зодиака. Пусть удача будет в с вами!

Овен

Талисманом для Овнов является украшение в виде ключа. Эта вещь поможет Овнам заручиться успехом в профессиональной сфере, достичь новых высот и, главное, глубже понять суть происходящих событий. Ведь представителям этого знака очень свойственно смотреть на мир легкомысленно и поверхностно. Можно носить такой талисман в виде украшения или простого брелока. При этом очень хорошо, если он будет сделан из серебра. Ведь серебро обладает сильными магическими свойствами и способностью поглощать негативную энергетику.

Телец

Тельцам замечательно подходит фигурка, статуэтка или украшение в виде кота. Это животное символизирует мудрость, хитроумие, независимость и красоту. Такой талисман поможет Тельцам принимать правильные решения на интуитивном уровне, стать мудрее. Это также наделит прямолинейных и вспыльчивых Тельцов гибкостью, помогающей избежать ненужных конфликтов и разногласий.

Близнецы

Беспечным Близнецам талисман в виде песочных часов поможет справиться с бурной фантазией и потоком идей. Особенно благоприятно, если эта вещь будет находиться на рабочем месте представителей этого знака. Песочные часы принесут необходимый баланс и гармонию в жизнь Близнецов.

Рак

Как талисман Раки могут смело использовать фигурку или украшение в виде змеи. Ни для кого не секрет, что это животное – символ мудрости, которая так присуща представителям этого знака. А потому она принесет успех в делах, связанных с финансовой и бизнес-сферой. Кроме того, фигурка змеи поможет одиноким Ракам привлечь к себе внимание противоположного пола, а семейным парам укрепить созданный ими союз.

Лев

Привлечь вдохновение и творческий энтузиазм Львам поможет талисман в виде птичьего пера. Амбициозным представителям этого знака очень часто не хватает сил и энергии, чтобы воплотить в жизнь все задуманные планы. А энергетика данного талисмана поможет восстановить энергетический баланс, добавив своему владельцу сил.

Дева

Удачу Девам приносит их имя или заглавная буква имени. Это поможет преодолеть трудности и сделать путь к новым вершинам более ровным и легким. Также этот талисман привлечет к Девам благосклонность фортуны. Представителей этого знака сложно назвать баловнями госпожи удачи – в основном своих целей они достигают, продираясь сквозь тернии и благодаря упорному труду.

Весы

Талисман в виде подковы отлично подходит оптимистичным Весам. Он привлекает в их жизнь нужных людей, открывает нужные двери. Кроме того, подкова будет приносить своему владельцу неожиданные радости вроде нежданного дохода или приятных находок.

Скорпион

Привлечь прибыль в финансовой сфере и защититься от недоброжелателей Скорпионам поможет булавка. А для большего эффекта на металлическую булавку надевайте бусинку красного цвета. Булавка сама по себе – это самый простой способ защититься от негативного магического воздействия вроде сглаза. А бусинка красного цвета усиливает силу такого оберега. Красный цвет перетягивает на себя негативные мысли и пожелания недоброжелателей. Кроме того, усиливает жизненную энергию человека. Скорпионы достаточно осторожны и редко доверяют людям. Но самым большим ударом для представителей этого знака являются разочарование в тех, на кого они возлагали свои надежды. А талисман в виде булавки поможет немного застраховаться от таких ошибок.

Стрелец

Стрельцам часто не хватает терпения – они склонны к принятию необдуманных решений. И во многих случаях это приводит к неутешительным последствиям. А потому отличным талисманом для представителей этого знака будет фигурка черепахи. Черепаха – символ спокойствия, мудрости и неспешного, но уверенного движения вперед. Своей энергетикой такая статуэтка будет сглаживать тягу Стрельцов к необдуманному принятию решений и чрезмерной категоричности. Такой талисман сделает Стрельцов более терпеливыми, взвешенными и рассудительными, привлечет удачу в карьере. А личную жизнь сделает счастливой и гармоничной.

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Козерог

Козерогам подойдет талисман в виде стрекозы. Это насекомое – символ беззаботности, активности и скорости. Украшение или брелок в виде стрекозы привлечет к своему обладателю успех, принесет удачу в пути, защитит от нелепых случайностей, а главное, добавит оптимизма и веры в себя, чего так часто не хватает Козерогам.

Водолей

Подвеска в виде сердца поможет Водолеям быть сдержаннее в общении с любимыми людьми, убережет от необдуманных поступков и слов, которые представители этого знака могут бросить сгоряча своим близким. В профессиональной сфере привлечет вдохновение и расположение руководства.

Рыбы

Оптимизма и решительности Рыбам добавит фигурка или изображение солнца. Солнце поможет немного неуверенным в себе Рыбам стать активнее и целеустремленнее, верить в себя и достигать новых целей.

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