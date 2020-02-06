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Облепиха с медом и грецкими орехами на зиму

06.02.2020

Облепиха имеет в составе много витаминов, полезных компонентов и помогает в лечении простуды. В нашем рецепте вы узнаете, как заготовить облепиху на зиму с медом и грецкими орехами. Это простой и вкусный рецепт.

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Ингредиенты:

  • Ягоды облепихи – 2 ст.
  • Грецкие орехи – 10 шт.
  • Мед – 1 ст.

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Приготовление:

  1. Облепиху перетереть с помощью блендера.
  2. Сцедить сок с помощью марли.
  3. Распределить облепиховую массу в одноразовые целлофановые пакетики по 100–150 г и поместить в морозилку на хранение.
  4. Ядра грецких орехов измельчить.
  5. Смешать мед, облепиху и орехи и тщательно размешать до полного растворения меда. Переложить массу в банку и хранить в холодильнике.

В отличие от других плодов, облепиха не теряет никаких полезных свойств после заморозки. Именно это делает ее особенной! Преимуществом этого рецепта является отсутствие возни с банками и закаточными ключами! Максимум витаминов, минимум потраченного времени!

 

 

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