На кухне «Все буде добре» мы готовили овощные блины с тыквенной начинкой по рецепту мамы фитнес-тренера Анны Гуараны. Смотрите, как легко и просто приготовить блины из тыквы.

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Ингредиенты:

Тыква запечённая – 250 г

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар – 60 г

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Пшеничная мука – 150 г

Сливочное масло (растопленное) – 30 г

Молоко – 300 мл

Корица молотая – 1 ч. л.

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Для начинки:

Тыква сырая – 300 г

Груша – 1 шт.

Сахар – 100 г

Лимонный сок – 1 ст. л

Сливочное масло – 30 г

Гвоздика – 1–2 шт.

Душистый перец – 3 шт.

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Приготовление:

Тыкву запечь в духовке, остудить, пюрировать. К тыквенному пюре добавить яйца, соль и сахар, сливочное масло, тёплое молоко, взбить венчиком до однородности. Добавить корицу, разрыхлитель, муку. Тщательно перемешать. Добавить в смесь растопленное сливочное масло. Выпекать блины на сковороде до золотистой корочки. Сырую тыкву нарезать кубиком, проварить до полуготовности. Грушу нарезать мелкими кубиками. Из сахара и сливочного масла приготовить карамель. Карамелизировать тыкву и грушу в сотейнике. В конце добавить сок лимона, остудить. Подавать блины с начинкой.

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Video: Тыквенные блины по рецепту мамы Анны Гуараны Как приготовить тыквенные блины? Рецепт приготовления полезных и вкусных блинов из тыквы ищите в материале