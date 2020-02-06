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Тыквенные блины по рецепту мамы Анны Гуараны
На кухне «Все буде добре» мы готовили овощные блины с тыквенной начинкой по рецепту мамы фитнес-тренера Анны Гуараны. Смотрите, как легко и просто приготовить блины из тыквы.
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Ингредиенты:
- Тыква запечённая – 250 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сахар – 60 г
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Пшеничная мука – 150 г
- Сливочное масло (растопленное) – 30 г
- Молоко – 300 мл
- Корица молотая – 1 ч. л.
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Для начинки:
- Тыква сырая – 300 г
- Груша – 1 шт.
- Сахар – 100 г
- Лимонный сок – 1 ст. л
- Сливочное масло – 30 г
- Гвоздика – 1–2 шт.
- Душистый перец – 3 шт.
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Приготовление:
- Тыкву запечь в духовке, остудить, пюрировать.
- К тыквенному пюре добавить яйца, соль и сахар, сливочное масло, тёплое молоко, взбить венчиком до однородности.
- Добавить корицу, разрыхлитель, муку. Тщательно перемешать.
- Добавить в смесь растопленное сливочное масло.
- Выпекать блины на сковороде до золотистой корочки.
- Сырую тыкву нарезать кубиком, проварить до полуготовности.
- Грушу нарезать мелкими кубиками.
- Из сахара и сливочного масла приготовить карамель. Карамелизировать тыкву и грушу в сотейнике. В конце добавить сок лимона, остудить.
- Подавать блины с начинкой.
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