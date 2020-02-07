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Печенье на День святого Валентина

07.02.2020

Печенье на День святого Валентина под названием «Лебкухен» – идеальный подарок любимому человеку на праздник. Это блюдо в Германии считается судьбоносным: люди верят, что с его помощью можно привлечь и сберечь любовь. Кулинар Татьяна Литвинова знает, как приготовить печенье-сердечки. Читайте рецепт печенья на День святого Валентина в нашем материале.

Если вы задаетесь вопросом, что подарить своему любимому человеку на День святого Валентина, то этот вариант для вас. Настало время быть оригинальным. Презентуйте подарок, сделанный своими руками. Печенье в форме сердечек готовится достаточно просто и быстро. Мускатный орех и корица создадут невероятный аромат. Украсить можете глазурью, добавив каплю пищевых красителей. По готовности прячьте все в небольшую красочную коробку и смело дарите своему возлюбленному.

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печенье на день святого валентина

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Сахар – 5 ст. л.
  • Какао – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Орехи грецкие – 0,25 ст.
  • Молотый имбирь – 0,25 ч. л.
  • Мускатный орех – 0,25 ч. л.
  • Корица – 0,25 ч. л.
  • Измельченная гвоздика – 0,25 ч. л.
  • Цедра половины апельсина
  • Молоко – 2 ст. л.
  • Сахарная пудра – 200 г
  • Белок – 1 шт.
  • Лимонный сок – 0,5 ч. л.

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Приготовление:

  1. Растопить сливочное масло вместе с молоком и сахаром на медленном огне.
  2. Соединить муку, крахмал, какао, корицу, мускатный орех, цедру апельсина, измельченные орехи.
  3. Добавить растопленную масляно-сахарную смесь. Замесить тесто.
  4. Раскатать тесто и сформировать сердечки.
  5. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

печенье на день святого валентина

Для украшения: приготовить айсинг (взбить яичный белок, сахарную пудру и лимонный сок) и обмакивать в него часть сердечка.

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