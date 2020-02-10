поделки на День святого Валентина

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Подарки на День святого Валентина своими руками
Мы подготовили для вас самые интересные подарки на День святого Валентина своими руками, ведь как известно, самые чудесные подарки те, в которые вложены любовь и наилучшие пожелания. А больше всего тепла в вещах, изготовленных самостоятельно. Перед вами лучшие подарки на День святого Валентина своими руками по версии «Все буде добре».
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Пряник-открытка
Можно также изготовить пряник-открытку, с приготовлением которого справится и ребёнок. Смотрите видео, как четырёхлетняя дочка Лилии Ребрик хозяйничает на кухне. Рецепт простой, а сколько радости! Можно готовиться к празднику всей семьёй!
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Сахарная пудра – 180 г
- Яйца – 2 шт.
- Пакетик разрыхлителя
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Какао – 2 ст. л.
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Для декора:
- Яйца
- Сахарная пудра
- Лимонный сок
Приготовление:
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- Замесить тесто и оставить его два часа полежать.
- Желтки взболтать в кружечке с небольшим количеством воды. Для смазывания пряников после выпечки.
- Белок взбить, добавить лимонного сока и постепенно всыпать просеянную сахарную пудру.
- Отделить больше половины жидкой массы. Оставшуюся глазурь довести до густоты, добавляя пудру.
- Эту массу выложить в плотный пакетик, отрезать маленький уголок – выйдет помадка для рисования контуров и орнаментов (можно использовать кондитерский мешок).
- Тесто для пряников раскатать, приложить бумажный шаблон и вырезать ножом прямоугольники. Посередине вырезать с помощью формочек для печенья рождественский мотив и перенести на смазанный противень.
- Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. После выпечки, когда пряник чуть-чуть остынет, смазать поверхность взболтанным желтком.
- Контуры пряника и внутреннего отверстия обвести подготовленной густой глазурью в пакетике волнистыми линиями.
- Когда высохнет, закрасить всю поверхность жидкой глазурью при помощи кисточки или шпателя. Дать высохнуть.
- Нарисовать узоры глазурью в кондитерском мешке.
Video: Подарки на День святого Валентина своими рукамиКак сделать поделки на День святого Валентина своими руками? Простые идеи поделок на День святого Валентина для любимых
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Открытка с сердечком-спиралькой
А если вы всё же любите возиться с цветной бумагой, предлагаем вам несколько способов сделать валентинку, которая точно запомнится адресату!
Изготовьте открытку с сердечком-спиралькой. Объёмные элементы всегда интересны. Аккуратно впишите вокруг пружинки самые тёплые пожелания и слова любви.
Или нарежьте цветную бумагу похожих оттенков на тонкие полоски, выложите их градиентом в прорезях белого картона (желательно с тиснением, чтобы было ещё более красиво и нарядно), подклейте по краям.
Раз вы уже нарезали полосочки, может, займёмся квиллингом? От простых элементов-сердечек из одной полосочки с «рожками» до более сложных форм! Такие объёмные ажурные фигуры не грех развесить по дому на «постоянку»! Любим-то мы друг друга каждый день!
А теперь суперидея, как впечатлить любимую, от нашей любимой рукодельницы Ольги Волковой! Это необычная версия кулона из лучшего романтического фильма – «Сердце океана» из «Титаника»!
Красивый кулон
Для этого подарка на День святого Валентина нужно запастись терпением. И особой солью. Кстати, получается довольно символичный презент для пар, которые давно вместе и «съели не один пуд соли». Будем выращивать соляной кристалл в форме сердца.
Итак, нам понадобится:
- Проволока – 1 м
- Шерстяная нить – 1 м
- Красители – на кончике чайной ложки
- Алюмокалиевые квасцы (можно купить в любой аптеке) – 50 г
- Лоскут бархата
- Цепочка из страз – прим. 40–45 см
Изготовление:
1. Для начала разделяем проволоку наполовину и наматываем на нее шерстяную нитку. Наматывать нужно очень плотно, чтобы не оставалось незаплетённой проволоки. Теперь из проволоки делаем форму сердечка.
2. В горячей, только что закипячённой воде разводим алюмокалиевые квасцы. Добавлять необходимо до тех пор, пока они не перестанут растворяться в теплой воде и не начнут собираться на дне (где-то 50 граммов).
3. Постепенно добавляем красители. Цвет доводим до той концентрации, которая вас устроит.
4. Привязываем заготовку к нитке, а саму нитку – к палочке от мороженого или карандашу. Опускаем конструкцию в воду. Оставляем банку на 4–5 дней. Когда на заготовке появятся кристаллы, сливаем раствор. Сушим кристаллы. Закрепляем их прозрачным лаком для ногтей или для декупажа.
5. Чтобы сделать из заготовки кулон, как у Роуз из «Титаника», приклеиваем с тыльной стороны кусочек бархата по форме основы и оклеиваем цепочкой по схеме, показанной в видео.
Теперь вы готовы встретить День святого Валентина: идеи подарков своими руками перед вами. Дерзайте!
Video: Подарки на День святого Валентина своими рукамиКак сделать поделки на День святого Валентина своими руками? Простые идеи поделок на День святого Валентина для любимых
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