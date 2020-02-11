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Как приготовить пышные оладьи: секреты Олега Ковальчука

11.02.2020

Мечтаете научиться готовить вкусные пышные оладьи? Тогда этот материал для вас! Узнайте рецепт пышных оладий в мастер-классе Олега Ковальчука. Только для читателей STB.UA кулинар раскрывает секреты приготовления идеального блюда.

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Ингредиенты для оладий:

  • Кефир старый — 1 стакан
  • Масло — 1 стакан
  • Сода — 1 ч. л.
  • Мука — 1,5 стакана
  • Яйца — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Мед жидкий или клубничное/малиновое варенье для подачи.

Секрет № 1. Выбирайте правильный кефир для блюда

Лучше всего для приготовления оладий подходит кефир со сроком годности 78 дней. Ведь в состав теста входит сода, которую нужно погасить. Чем кислее кефир, тем активнее он взаимодействует с содой. Если же старого кефира на полках супермаркета не найти, можно приготовить оладьи из свежего. Но тогда обязательно погасите соду уксусом.

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Секрет № 2. Идеальная пропорция соды

На стакан кефира и 1,5 стакана муки нужна 1 ч. л. соды. При соблюдении такой пропорции сода не испортит ваше блюдо.

Секрет № 3. Правильная технология приготовления теста:

  1. Сначала одно яйцо взбейте с сахаром. Не добавляйте его много, иначе оладьи не будут пышными. Рекомендуемая пропорция: на 1 яйцо — 1,5 ст. л. сахара.
  2. Смешайте яйца с кефиром.
  3. Добавьте соль.
  4. Тщательно все перемешайте.
  5. Теперь добавьте соду и муку.
  6. Тесто должно быть густым, как сметана. Поэтому, чтобы лучше контролировать его консистенцию, добавляйте муку порциями.
  7. Еще раз перемешайте тесто и оставьте на 30 минут отдохнуть. Так оно станет пористым.

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Секрет № 4. Как следует жарить оладьи

Поскольку тесто достаточно густое, лучше жарить оладьи под крышкой — так они хорошо прожарятся внутри.

Video: Как приготовить пышные оладьи: секреты Олега Ковальчука

Узнайте, как готовить пышные оладьи в мастер-классе Олега Ковальчука. Все секреты приготовления идеального блюда в нашем материале

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