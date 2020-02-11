Устройте праздничный банкет к празднику Масленица 2020! К примеру, в честь одного из дней – «лакомки». Традиционно именно в среду теща приглашала зятя в гости, чтобы показать свое расположение к нему. Если в вашей семье планируется подобное мероприятие, приготовьте цветные блины от Лизы Глинской. Рецепт цветных блинов уже в материале.



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Ингредиенты для теста:

Молоко – 250 мл

Яйца – 2 шт.

Мука – 1,5 ст.

Сахар – 2 ст. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Какао – 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

Корица – 1/4 ч. л.

Банан – 2 шт.

Изюм – 100 г

Грецкие орехи – 100 г

Сливочное масло – 30 г

Ром или коньяк – 1/3 ст.

Сахар – 2 ст. л.

Приготовление теста:

Смешать молоко, сахар, яйца, соль и добавить муку. Взбить до получения густой однородной массы. Добавить растительное масло и еще раз взбить. Часть готового теста отлить в отдельную тарелку, добавить какао, равномерно перемешать. Светлое тесто налить на сковородку, сверху чайной ложкой нарисовать круги из теста с какао. Подрумянить нижнюю сторону и перевернуть блинчик.

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Приготовление начинки

Сахар нагреть до образования золотистой карамели, добавить нарезанные кубиками бананы, сливочное масло, изюм, коньяк. Соединить с обжаренными грецкими орехами, добавить корицу. Готовую начинку выложить на 1 четверть блина и свернуть трубочкой или конвертиком.

Video: Цветные блинчики: рецепт от Лизы Глинской Лиза Глинская показала рецепт цветных блинов, который пригодится не только на Масленицу, а и в любой день. Как приготовить цветные блины, читайте в рецепте