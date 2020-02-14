Поздравления в стихах с Днем святого Валентина очень популярны! Практически невозможно встретить открытки, в которой бы не были напечатаны где-то трогательные, где-то забавные строки! Но если вы вдруг не можете подарить бумажную валентинку своему любимому человеку, на помощь придут поздравления, которые можно отправить в электронном письме либо в СМС. Читайте их в материале от редакции «Все буде добре».

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Поздравления с Днем святого Валентина мужу

Ты надёжный, нежный и чуткий,

Мне в жизни повезло с тобой,

Я просто обожаю те счастья минутки,

Вместе проведённые с тобой.

С днём влюблённых тебя поздравляю,

И желаю, чтоб в дороге твоей,

Не нашлось, муж, ни конца, ни края,

Для счастливых и везучих дней.

***

Хочу единственному мужу

Я в день Влюблённых пожелать –

Не бойся ты мороза, стужи,

Тебе я буду помогать,

Мы вместе все преодолеем,

А если вдруг не повезёт –

Тебя теплом своим согрею,

И все хорошее придёт!

***

С праздником мой сладкий,

Я тебя люблю!

Извини если редко,

Те слова говорю!

Показать свои чувства,

Не всегда так легко,

Но я очень скучаю,

Когда ты далеко!

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Поздравление с Днем святого Валентина парню

***

В этот праздник всех влюблённых

Зимним днём в душе весна.

Сердце так счастливо бьётся,

Я люблю, я влюблена!

Я хочу тебя поздравить,

Я люблю тебя, мой милый.

Обещай и ты любить.

Ты — мой принц, ты, как из сказки.

Я тебя всю жизнь ждала.

От души тебе желаю

Счастья, радости, тепла!

***

Тебя, любимый, поздравляю

С Днем Валентина я сейчас.

И океан любви желаю,

Чтоб радость не сходила с глаз.

Чтоб исполнялись все желанья,

Надежды, планы и мечты.

Ни время чтоб, ни расстояние

Нас никогда не развели.

***

С Днем влюбленных поздравляю

Я тебя, желанный мой.

Для меня ты — принц из сказки,

Что дарован был судьбой.

О любви своей безмерной

Я хочу тебе сказать.

Ты мужчина совершенный

О таком только мечтать.



***

Любимый, в День святого Валентина

Хочу нам только счастья пожелать!

Люблю тебя, тобою я любима,

О чем еще, скажи, можно мечтать? !

Пусть крепнут всегда наши отношения,

Чтоб жизнь нам наслаждение дарила,

Чтоб радовало каждое мгновение,

Ведь есть в любви неведомая сила!



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Поздравления с Днем святого Валентина жене

***

Ты даришь счастье постоянно,

Хранишь уют, несешь покой.

Готов твердить я неустанно,

Насколько счастлив быть с тобой!

Люблю тебя, моя родная!

Поверь, любовь моя сильна!

С днём Валентина поздравляю

Тебя, любимая жена!

***

Родной и близкий человек,

Моя любимая супруга!

Я полюбил тебя навек,

Мы жить не можем друг без друга!

Сегодня, в День влюбленных всех,

Тебе, любимая, желаю,

Хранить любовь, ловить успех,

Ты будь счастливой, дорогая!

***

Жена! Люблю тебя как прежде!

Не властна над тобою грусть,

Любовь и Вера, и Надежда

Всегда с тобою будут пусть!

С Днем Валентина поздравляю,

И пусть на улице снега,

Тебе тепла в душе желаю,

Тебя любить хочу всегда!

***

Сегодня в зимний день,

Как в тот наш первый вечер

Прошу приди ко мне,

Устроим снова встречу!

Хоть вижу я тебя,

Признаться, ежедневно,

Свиданье нам с тобой

Не повредит, наверно?

Увидимся тогда,

На том же самом месте,

Скажи опять мне “Да”!

Жена, Любовь, Невеста!

Одну тебя люблю,

Во сне и наяву!

Поздравления с Днем святого Валентина любимой девушке

***

Когда ты улыбнёшься мне —

Я словно рыцарь на коне,

И для тебя без лишних слов

Всегда на подвиги готов!

Скажу тебе сегодня прямо,

Скажу без ложного стыда:

О, стань моей прекрасной дамой

Я буду рыцарем всегда!

***

О тебе одной мечтаю

И к мечтам своим привык.

Я с тобою рядом таю,

Как под солнцем снеговик.

Дорогая, золотая,

Признаюсь тебе любя:

— Лучше я с тобой растаю,

Чем замёрзну без тебя!

***

C nакой как ты не нужно строить счастье,

Ведь оно есть уже с первых минут,

И с первой встречи я побеждён на части,

Твои глаза покоя не дают!

***

Пишу четыре строчки

Но только для тебя

Целую в твои губки

Люблю, люблю тебя!

***

Всё для чувств сегодня, для любви,

Это День святого Валентина,

Я дарю признания свои,

Хочу чтоб знала, что мною ты любима!

Пусть валентинка, что написана стихами,

Тебя согреет в февральские деньки,

Любовь всегда будет между нами,

Быть вместе невозможно без любви!

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