Вкусный рецепт шоколадных блинов на Масленицу 2020 в одном из выпусков «Все буде добре» рассказала ведущая Надежда Матвеева. Приготовить такое лакомство не составит труда, ведь эти блинчики делаются очень просто! Выбирайте фрукты для начинки по вкусу и угощайте родных, друзей. Пошаговая инструкция, как приготовить шоколадные блины в нашем материале.

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Ингредиенты:

Для теста:

шоколад (тёмный) – 75 г

молоко– 500 мл

какао – 1 ст.л.

яйца – 3 шт.

мука – 1 ½ стакана

сахарная пудра – 2-3 ст. л.

сливочное масло – 2 ст. л.

ром – 1 ст. л.

соль – щепотка

растительное масло

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Для начинки:

сахарная пудра – 50 г;

творог (9%) – 100 г;

фрукты (банан, киви, апельсин) – 300 г;

ванильный сахар – 1ч. л.

Приготовление:

Растопить тёмный шоколад, добавить половину молока. В оставшееся молоко добавить муку, какао, сахарную пудру, соль и взбить. Яйца взбить миксером и добавить их в тесто. Сливочное масло растопить, перемешать с шоколадной смесью и влить в тесто. Добавить ром и перемешать. Разогреть сковороду и испечь тонкие блинчики. Для начинки любимые фрукты нарезать, смешать с ванильным сахаром. Каждый блин смазать тонким слоем творожной массы, разложить на него фрукты и завернуть в рулетик. Подавать, украсив сахарной пудрой и шоколадным соусом.

Video: Шоколадные блины на Масленицу 2020: рецепт приготовления Как приготовить шоколадные блины на Масленицу 2020? Рецепт теста и начинки в нашем материале