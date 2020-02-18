Рецепт блинов с начинками от «Все буде добре» станет украшением вашего стола на Масленицу 2020. Все, что вам понадобится для их приготовления, – это желание порадовать своих близких чем-то вкусненьким. Узнайте простой рецепт блинов на Масленицу в нашем материале.



Больше по теме: Рецепты блинов на Масленицу

Ингредиенты для теста:

Мука – 1 стакан

Молоко – 250 мл

Вода – 250 мл

Яйца – 3 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – щепотка

Подсолнечное масло – 2–3 ст. л.

Ингредиенты для соленой начинки:

Брынза – 200 г

Соленый огурец – 1 шт.

Зелень – по вкусу

Ингредиенты для сладкой начинки:

Творог – 100 г

Сливки – 3 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Лимонная цедра – 1 ч. л.

Курага – 50 г

Больше по теме: Рецепт картофельных блинов на Масленицу с припеком из грибов



Приготовление теста:

Яйца смешать с солью и сахаром, постепенно добавить муку. Перемешать. Влить молоко, воду, добавить растительное масло. Тщательно перемешать.

Приготовление соленой начинки:

Смешать брынзу, соленые огурцы, зелень. Украсить блины красной икрой.

Приготовление сладкой начинки:

Смешать творог, сливки, сахар, лимонную цедру и курагу.

Приготовление блинов:

На хорошо разогретую сковородку налить порцию теста. С помощью деревянной палочки можно приподнимать блин, чтобы он не приставал к сковородке. Когда тесто немного подрумянится, выложить начинку. Залить второй порцией теста. Выпекать на маленьком огне. Перевернуть и прожарить с другой стороны до золотистого цвета.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре