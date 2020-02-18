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Рецепт блинов на Масленицу 2020 с соленой или сладкой начинкой
Рецепт блинов с начинками от «Все буде добре» станет украшением вашего стола на Масленицу 2020. Все, что вам понадобится для их приготовления, – это желание порадовать своих близких чем-то вкусненьким. Узнайте простой рецепт блинов на Масленицу в нашем материале.
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Ингредиенты для теста:
- Мука – 1 стакан
- Молоко – 250 мл
- Вода – 250 мл
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – щепотка
- Подсолнечное масло – 2–3 ст. л.
Ингредиенты для соленой начинки:
- Брынза – 200 г
- Соленый огурец – 1 шт.
- Зелень – по вкусу
Ингредиенты для сладкой начинки:
- Творог – 100 г
- Сливки – 3 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Лимонная цедра – 1 ч. л.
- Курага – 50 г
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Приготовление теста:
- Яйца смешать с солью и сахаром, постепенно добавить муку. Перемешать.
- Влить молоко, воду, добавить растительное масло. Тщательно перемешать.
Приготовление соленой начинки:
Смешать брынзу, соленые огурцы, зелень. Украсить блины красной икрой.
Приготовление сладкой начинки:
Смешать творог, сливки, сахар, лимонную цедру и курагу.
Приготовление блинов:
- На хорошо разогретую сковородку налить порцию теста. С помощью деревянной палочки можно приподнимать блин, чтобы он не приставал к сковородке.
- Когда тесто немного подрумянится, выложить начинку. Залить второй порцией теста.
- Выпекать на маленьком огне. Перевернуть и прожарить с другой стороны до золотистого цвета.
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