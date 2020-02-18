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Рецепт блинов на Масленицу 2020 с соленой или сладкой начинкой

18.02.2020

Рецепт блинов с начинками от «Все буде добре» станет украшением вашего стола на Масленицу 2020. Все, что вам понадобится для их приготовления, – это желание порадовать своих близких чем-то вкусненьким. Узнайте простой рецепт блинов на Масленицу в нашем материале.

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блины на масленицу

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 1 стакан
  • Молоко – 250 мл
  • Вода – 250 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – щепотка
  • Подсолнечное масло – 2–3 ст. л.

Ингредиенты для соленой начинки:

  • Брынза – 200 г
  • Соленый огурец – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу

Ингредиенты для сладкой начинки:

  • Творог – 100 г
  • Сливки – 3 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Лимонная цедра – 1 ч. л.
  • Курага – 50 г

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Приготовление теста:

  1. Яйца смешать с солью и сахаром, постепенно добавить муку. Перемешать.
  2. Влить молоко, воду, добавить растительное масло. Тщательно перемешать.

Приготовление соленой начинки:

Смешать брынзу, соленые огурцы, зелень. Украсить блины красной икрой.

Приготовление сладкой начинки:

Смешать творог, сливки, сахар, лимонную цедру и курагу.

Приготовление блинов:

  1. На хорошо разогретую сковородку налить порцию теста. С помощью деревянной палочки можно приподнимать блин, чтобы он не приставал к сковородке.
  2. Когда тесто немного подрумянится, выложить начинку. Залить второй порцией теста.
  3. Выпекать на маленьком огне. Перевернуть и прожарить с другой стороны до золотистого цвета.

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