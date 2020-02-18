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Рецепты блинов на Масленицу 2020: на молоке, на кефире, дрожжевых, полосатых, шоколадных и сырных
Хотите приготовить вкусные и ажурные блины, но не знаете проверенного рецепта? Реакция сайта «Все буде добре» предлагает топ-10 рецептов блинов — от классических тонких на молоке до самых невероятных, вроде блинного тортика с красной икрой.
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Самым простым и доступным рецептом является рецепт блинов на воде. Он требует минимум ингредиентов, а готовится легко и просто.
Итак, для приготовления блинов на воде вам понадобятся:
- 2 яйца
- 0,5 л кипяченой воды
- 2 ст. л. сахара
- Щепотка соли
- 1,5-2 стакана муки
- 1-2 ст. л. растительного масла (по желанию)
Пошаговая инструкция:
- Смешиваем муку, сахар, соль и яйца. Все тщательно перемешиваем и постепенно добавляем воду.
- Снова перемешиваем, чтобы в тесте не было комочков. Затем по желанию можно добавить растительное масло. Консистенция теста должна быть такой же, как у жидкой сметаны.
- Жарим на хорошо разогретой сковородке. Если в тесто не добавляли растительное масло, то после каждого блина нужно ее смазывать.
- Вливаем тесто в сковородку и равномерно распределяем его по дну. Когда одна сторона прожарится, аккуратно переворачиваем блин на другую сторону.
Секрет: вместо яиц можно использовать перемолотые семечки льна, настоянные в воде 10 мин.
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Что ж, с самым простым рецептом домашнего лакомства вы ознакомились, теперь переходим к нашим ТОП-10 рецептов блинов!
1. Классические тонкие блины (на молоке)
Ингредиенты (на 20 шт.):
- молоко 3–3,5% жирности – 250 мл;
- мука – 2–2,5 стакана;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- вода кипяченая – 250 мл;
- растительное масло – 50 мл.
Способ приготовления
- Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком до однородности. Добавляем стакан молока и сахар. Солим.
- Добавляем муку и стакан теплой воды. Затем добавляем подсолнечное масло.
- Все хорошо перемешиваем. Выпекаем на сковородке с тонкими стенками и тонким дном.
- Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой.
- Тесто наливаем на сковороду от центра, а после, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности.
2. Заварные блины на кефире
Блинчики на кефире получаются тонкие, нежные и очень вкусные.
Ингредиенты:
- нежирный кефир – 2 стакана;
- 2 стакана муки;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- соль;
- сахар.
Способ приготовления
- Кефир, яйца, муку, соль, сахар перемешать, слегка взбить венчиком.
- В стакан крутого кипятка бросить 1/2 ч. л. соды. Быстро размешать и вылить в тесто. Перемешать и оставить на 5 минут.
- Добавить 2–3 столовые ложки растительного масла. Перемешать и можно жарить блины.
- Обязательно выпекать на раскаленной сковороде, тогда дырочек будет значительно больше. Подавать со сметаной и черносливом.
3. Сырные блинчики с петрушкой
Ингредиенты:
- мука – 1 стакан;
- молоко – 1.5 стакана;
- сыр твердый – 150 г.;
- яйца – 2 шт.;
- 1 пучок петрушки;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- сахар – 1 ч. ложка;
- соль – 1 ч. ложка;
- масло растительное – 1 ст. ложка;
- масло сливочное – 50 г.;
- чеснок – 1 зубчик.
Способ приготовления
- Сыр натереть на мелкой тёрке.
- Петрушку вымыть, хорошо просушить, мелко нарезать.
- Муку просеять.
- Чеснок выдавить через пресс.
- Яйца взбить миксером с солью и сахаром в пену.
- Молоко немного подогреть, влить в яичную массу и хорошо перемешать.
- Затем добавить муку и разрыхлитель, еще раз взбить.
- Всыпать сыр, чеснок, измельченную зелень и влить масло. И еще раз хорошо перемешать миксером.
- Жарить блины на разогретой и смазанной маслом (один раз!) сковороде.
- Готовые блины смазать немного сливочным маслом (по желанию).
- Блинчики получаются очень вкусными и ароматными. Приятного аппетита!
4. Дрожжевые блины
Ингредиенты (на 20 шт.):
- мука — 3 стакана;
- молоко — 750 мл;
- яйца — 3 шт.;
- дрожжи (прессованные) — 20 г;
- вода — 250 мл;
- сахар —2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- подсолнечное рафинированное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Растворяем в воде чайную ложку сахара и дрожжи. Добавляем стакан муки, делаем опару и оставляем ее подойти — на 10–15 минут.
- Смешиваем яйца с сахаром, вливаем эту смесь в опару, добавляем соль и масло. Затем по очереди добавляем небольшими порциями остатки муки и молока.
- Хорошо замешиваем тесто до однородности. Оставляем тесто в теплом месте еще на 10–15 минут.
- Зачерпываем половником массу снизу. Выпекаем на сковороде с толстым дном.
- Тесто, как и для тонких блинчиков, наливаем на сковороду от центра, а затем, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности.
- Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой.
5. Шоколадные блины с бананами и киви
Ингредиенты:
- киви – 3 шт.;
- бананы – 2 шт.;
- холодная вода — 3/4 стакана;
- холодное молоко — 3/4 стакана;
- мука пшеничная просеянная — 1 стакан;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1/4 ч. ложки;
- масло сливочное растопленное — 3 ст. ложки;
- масло растительное для смазывания сковороды;
- какао – 1 ст. ложка;
- сметана – 150 г;
- сахар – 50 г.
Способ приготовления
- Смешиваем венчиком яйца с солью, добавляем воду, молоко, муку, какао и растопленное масло. Опять хорошо перемешиваем, чтоб не было комочков.
- Выпекаем блины с двух сторон. Блины получаются темно-коричневого цвета.
- Киви и банан очистить. Фрукты нарезать длинными брусочками.
- Сметану взбиваем с сахаром, затем берем один блин и смазываем сметаной с сахаром.
- Кладем в блин киви и банан, заворачиваем. Нарезаем на порционные кусочки.
6. Полосатые блинчики от Лизы Глинской
Ингредиенты для теста:
- молоко – 250 мл;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 1,5 ст. л;
- сахар – 2 ст. л.;
- масло растительное – 2 ст. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- какао – 1 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- корица – 1/4 ч. л.;
- банан – 2 шт.;
- изюм – 100 г;
- грецкие орехи – 100 г;
- сливочное масло – 30 г;
- ром или коньяк – 1/3 ст.;
- сахар – 2 ст. л.
Приготовление теста:
- Смешать молоко, сахар, яйца, соль и добавить муку. Взбить до получения густой однородной массы.
- Добавить растительное масло и еще раз взбить.
- Часть готового теста отлить в отдельную тарелку, добавить какао, равномерно перемешать.
- Светлое тесто налить на сковородку, сверху чайной ложкой нарисовать круги из теста с какао.
- Подрумянить нижнюю сторону и перевернуть блинчик.
Приготовление начинки:
- Сахар нагреть до образования золотистой карамели, добавить нарезанные кубиками бананы, сливочное масло, изюм, коньяк.
- Соединить с обжаренными грецкими орехами, добавить корицу.
- Готовую начинку выложить на 1 четверть блина и свернуть трубочкой или конвертиком.
7. Блинный торт
Ингредиенты:
- слабосоленая семга — 300 г;
- сливочный сыр — 300 г;
- оливки — 1 банка.
Способ приготовления
- Рыбу нарезаем на тонкие полоски — не более 5 мм. Собираем блинный торт по такой схеме: блинчик, тонкий шар сыра, кусочек семги, блинчик.
- Верхний слой оставляем сухим.
- Перед нарезанием даем торту немного постоять в холодильнике. Прокалываем весь торт зубочистками или шпажками через каждые 3–4 см.
- Нарезаем на небольшие квадратные канапе.
8. Блины с паштетом
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 350 мл молока;
- 100 г муки;
- 1 ст. л. крахмала;
- 2 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 50 г сливочного масла.
Способ приготовления
- Берем просеянную муку, крахмал, соль, сахар и перемешиваем,
- Добавляем яйца и немного молока, взбиваем блендером до однородной массы.
- В сотейнике разогреть полстакана молока и добавить туда масло, чтоб оно растопилось, после чего смешиваем с оставшимся молоком.
- В яичную массу вводим молоко с маслом, взбивая блендером.
- Жарить на разогретой сковородке, на среднем огне, с одной стороны.
Для печеночного паштета понадобится: одна большая морковка и одна луковица, 300 г куриной печени, 3 ст. л. сметаны, 70 г сливочного масла 1 ст. л. коньяка, соль, перец, мускатный орех. Морковь и лук нарезать соломкой и обжарить на сливочном масле 3 минуты, добавить нарезанную ломтиками печень и обжаривать на большом огне еще 5 минут. Затем добавить сметану, соль, перец, щепотку мускатного ореха и коньяк. Перемешать и тушить под крышкой еще 20 минут на медленном огне. Когда печень немного остынет, добавляем сливочное масло и взбиваем блендером в паштет. Намазываем половину блина паштетом и сворачиваем трубочкой, режем на порционные кусочки. Подавать со сметаной.
9. Арабские блинчики Катаеф с халвой от Розы Аль-Намри
Ингредиенты для теста:
- пшеничная мука – 10 ст. л.
- кукурузная мука – 2. ст. л.
- молоко – 400 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
- ванильный сахар – 10 г.
Ингредиенты для начинки:
- халва – 100 г;
- орехи – 50 г;
- яблоко – 2 шт.;
- сливочное масло – 3 ст. л.;
- корица – 2 ч. л.;
- сахар – 1 ст. л.
Приготовление теста:
- Муку просеять. К молоку добавить кукурузную муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Понемногу вводить пшеничную муку, постоянно размешивая массу. Следить, чтобы не было комочков.
- Разогреть сковороду, ничем не смазывая. Для каждого блинчика использовать две столовые ложки теста.
Приготовление начинки:
- Разогреть сливочное масло, добавить нарезанные кубиком яблоки и томить 10 минут.
- Смешать сахар с корицей. Халву и орехи измельчить до однородной массы.
- На середину блинчика с непрожаренной стороны положить яблоки, посыпать сахаром с корицей и завернуть конвертиком и отправить в духовку при 180 °C на пять минут. Второй блинчик согнуть пополам, крепко прижать с одного края. Заполнить блинчик начинкой из халвы.
Приготовление блинов:
- После жарки на середину блинчика выложить начинку из яблок, завернуть конвертом.
- Второй блинчик сверните пополам, крепко стиснув с одной стороны. Заполните блинчик начинкой из халвы. Оба вида отправить в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Печь до того момента пока поверхность блинчиков густо покроется дырочками и перестанет быть влажной – примерно 5 минут. Готовые блинчики выложить так, чтобы они не слиплись.
10. Блинчики из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки среднего размера – 3 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука — 3-4 ст. л.;
- смеси итальянских трав — 1/3 ч. л.;
- соль;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Очищаем кабачки и натираем их на крупной терке. Если кабачки совсем молодые, можно натирать их вместе с семечками.
- В натертые кабачки добавляем пол чайной ложечки соли и оставляем на 20 минут, чтоб они пустили сок.
- Сцеживаем кабачковый сок, добавляем травы и просеянную муку.
- Добавляем к кабачкам яйцо и хорошенько перемешиваем. Тесто готово к жарке.
Для пикантного вкуса можно подавать блинчики со сметанным соусом. Для этого смешайте сметану с выдавленным чесноком, добавьте мелко нарезанный свежий укроп и посолите.
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