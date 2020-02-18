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Рецепты блинов на Масленицу 2020: на молоке, на кефире, дрожжевых, полосатых, шоколадных и сырных

18.02.2020

Хотите приготовить вкусные и ажурные блины, но не знаете проверенного рецепта? Реакция сайта «Все буде добре» предлагает топ-10 рецептов блинов от классических тонких на молоке до самых невероятных, вроде блинного тортика с красной икрой.

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Самым простым и доступным рецептом является рецепт блинов на воде. Он требует минимум ингредиентов, а готовится легко и просто.

Итак, для приготовления блинов на воде вам понадобятся:

  • 2 яйца
  • 0,5 л кипяченой воды
  • 2 ст. л. сахара
  • Щепотка соли
  • 1,5-2 стакана муки
  • 1-2 ст. л. растительного масла (по желанию)

Пошаговая инструкция:

  1. Смешиваем муку, сахар, соль и яйца. Все тщательно перемешиваем и постепенно добавляем воду.
  2. Снова перемешиваем, чтобы в тесте не было комочков. Затем по желанию можно добавить растительное масло. Консистенция теста должна быть такой же, как у жидкой сметаны.
  3. Жарим на хорошо разогретой сковородке. Если в тесто не добавляли растительное масло, то после каждого блина нужно ее смазывать.
  4. Вливаем тесто в сковородку и равномерно распределяем его по дну. Когда одна сторона прожарится, аккуратно переворачиваем блин на другую сторону.

Секрет: вместо яиц можно использовать перемолотые семечки льна, настоянные в воде 10 мин.

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Что ж, с самым простым рецептом домашнего лакомства вы ознакомились, теперь переходим к нашим ТОП-10 рецептов блинов!

1. Классические тонкие блины (на молоке)

блины на молоке

Ингредиенты (на 20 шт.):

  • молоко 3–3,5% жирности – 250 мл;
  • мука – 2–2,5 стакана;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • вода кипяченая – 250 мл;
  • растительное масло – 50 мл.

Способ приготовления

  1. Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком до однородности. Добавляем стакан молока и сахар. Солим.
  2. Добавляем муку и стакан теплой воды. Затем добавляем подсолнечное масло.
  3. Все хорошо перемешиваем. Выпекаем на сковородке с тонкими стенками и тонким дном.
  4. Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой.
  5. Тесто наливаем на сковороду от центра, а после, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности.

2. Заварные блины на кефире

блины на кефире

Блинчики на кефире получаются тонкие, нежные и очень вкусные.

Ингредиенты:

  • нежирный кефир – 2 стакана;
  • 2 стакана муки;
  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • соль;
  • сахар.

Способ приготовления

  1. Кефир, яйца, муку, соль, сахар перемешать, слегка взбить венчиком.
  2. В стакан крутого кипятка бросить 1/2 ч. л. соды. Быстро размешать и вылить в тесто. Перемешать и оставить на 5 минут.
  3. Добавить 2–3 столовые ложки растительного масла. Перемешать и можно жарить блины.
  4. Обязательно выпекать на раскаленной сковороде, тогда дырочек будет значительно больше. Подавать со сметаной и черносливом.

3. Сырные блинчики с петрушкой

блины на масленицу

Ингредиенты:

  • мука – 1 стакан;
  • молоко – 1.5 стакана;
  • сыр твердый – 150 г.;
  • яйца – 2 шт.;
  • 1 пучок петрушки;
  • разрыхлитель – 1 ч. ложка;
  • сахар – 1 ч. ложка;
  • соль – 1 ч. ложка;
  • масло растительное – 1 ст. ложка;
  • масло сливочное – 50 г.;
  • чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления

  1. Сыр натереть на мелкой тёрке.
  2. Петрушку вымыть, хорошо просушить, мелко нарезать.
  3. Муку просеять.
  4. Чеснок выдавить через пресс.
  5. Яйца взбить миксером с солью и сахаром в пену.
  6. Молоко немного подогреть, влить в яичную массу и хорошо перемешать.
  7. Затем добавить муку и разрыхлитель, еще раз взбить.
  8. Всыпать сыр, чеснок, измельченную зелень и влить масло. И еще раз хорошо перемешать миксером.
  9. Жарить блины на разогретой и смазанной маслом (один раз!) сковороде.
  10. Готовые блины смазать немного сливочным маслом (по желанию).
  11. Блинчики получаются очень вкусными и ароматными. Приятного аппетита!

4. Дрожжевые блины

блинчики на дрожжах

Ингредиенты (на 20 шт.):

  • мука — 3 стакана;
  • молоко — 750 мл;
  • яйца — 3 шт.;
  • дрожжи (прессованные) — 20 г;
  • вода — 250 мл;
  • сахар —2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • подсолнечное рафинированное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Растворяем в воде чайную ложку сахара и дрожжи. Добавляем стакан муки, делаем опару и оставляем ее подойти — на 10–15 минут.
  2. Смешиваем яйца с сахаром, вливаем эту смесь в опару, добавляем соль и масло. Затем по очереди добавляем небольшими порциями остатки муки и молока.
  3. Хорошо замешиваем тесто до однородности. Оставляем тесто в теплом месте еще на 10–15 минут.
  4. Зачерпываем половником массу снизу. Выпекаем на сковороде с толстым дном.
  5. Тесто, как и для тонких блинчиков, наливаем на сковороду от центра, а затем, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности.
  6. Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой.

5. Шоколадные блины с бананами и киви

шоколадние блины

Ингредиенты:

  • киви – 3 шт.;
  • бананы – 2 шт.;
  • холодная вода — 3/4 стакана;
  • холодное молоко — 3/4 стакана;
  • мука пшеничная просеянная — 1 стакан;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1/4 ч. ложки;
  • масло сливочное растопленное — 3 ст. ложки;
  • масло растительное для смазывания сковороды;
  • какао – 1 ст. ложка;
  • сметана – 150 г;
  • сахар – 50 г.

Способ приготовления

  1. Смешиваем венчиком яйца с солью, добавляем воду, молоко, муку, какао и растопленное масло. Опять хорошо перемешиваем, чтоб не было комочков.
  2. Выпекаем блины с двух сторон. Блины получаются темно-коричневого цвета.
  3. Киви и банан очистить. Фрукты нарезать длинными брусочками.
  4. Сметану взбиваем с сахаром, затем берем один блин и смазываем сметаной с сахаром.
  5. Кладем в блин киви и банан, заворачиваем. Нарезаем на порционные кусочки.

6. Полосатые блинчики от Лизы Глинской

блинчики на масляну

Ингредиенты для теста:

  • молоко – 250 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 1,5 ст. л;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • масло растительное – 2 ст. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • какао – 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

  • корица – 1/4 ч. л.;
  • банан – 2 шт.;
  • изюм – 100 г;
  • грецкие орехи – 100 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • ром или коньяк – 1/3 ст.;
  • сахар – 2 ст. л.

Приготовление теста:

  1. Смешать молоко, сахар, яйца, соль и добавить муку. Взбить до получения густой однородной массы.
  2. Добавить растительное масло и еще раз взбить.
  3. Часть готового теста отлить в отдельную тарелку, добавить какао, равномерно перемешать.
  4. Светлое тесто налить на сковородку, сверху чайной ложкой нарисовать круги из теста с какао.
  5. Подрумянить нижнюю сторону и перевернуть блинчик.

Приготовление начинки:

  1. Сахар нагреть до образования золотистой карамели, добавить нарезанные кубиками бананы, сливочное масло, изюм, коньяк.
  2. Соединить с обжаренными грецкими орехами, добавить корицу.
  3. Готовую начинку выложить на 1 четверть блина и свернуть трубочкой или конвертиком.

7. Блинный торт

блинный торт

Ингредиенты:

  • слабосоленая семга — 300 г;
  • сливочный сыр — 300 г;
  • оливки — 1 банка.

Способ приготовления

  1. Рыбу нарезаем на тонкие полоски — не более 5 мм. Собираем блинный торт по такой схеме: блинчик, тонкий шар сыра, кусочек семги, блинчик.
  2. Верхний слой оставляем сухим.
  3. Перед нарезанием даем торту немного постоять в холодильнике. Прокалываем весь торт зубочистками или шпажками через каждые 3–4 см.
  4. Нарезаем на небольшие квадратные канапе.

8. Блины с паштетом

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Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 350 мл молока;
  • 100 г муки;
  • 1 ст. л. крахмала;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 50 г сливочного масла.

Способ приготовления

  1. Берем просеянную муку, крахмал, соль, сахар и перемешиваем,
  2. Добавляем яйца и немного молока, взбиваем блендером до однородной массы.
  3. В сотейнике разогреть полстакана молока и добавить туда масло, чтоб оно растопилось, после чего смешиваем с оставшимся молоком.
  4. В яичную массу вводим молоко с маслом, взбивая блендером.
  5. Жарить на разогретой сковородке, на среднем огне, с одной стороны.

Для печеночного паштета понадобится: одна большая морковка и одна луковица, 300 г куриной печени, 3 ст. л. сметаны, 70 г сливочного масла 1 ст. л. коньяка, соль, перец, мускатный орех. Морковь и лук нарезать соломкой и обжарить на сливочном масле 3 минуты, добавить нарезанную ломтиками печень и обжаривать на большом огне еще 5 минут. Затем добавить сметану, соль, перец, щепотку мускатного ореха и коньяк. Перемешать и тушить под крышкой еще 20 минут на медленном огне. Когда печень немного остынет, добавляем сливочное масло и взбиваем блендером в паштет. Намазываем половину блина паштетом и сворачиваем трубочкой, режем на порционные кусочки. Подавать со сметаной.

9. Арабские блинчики Катаеф с халвой от Розы Аль-Намри

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Ингредиенты для теста:

  • пшеничная мука – 10 ст. л.
  • кукурузная мука – 2. ст. л.
  • молоко – 400 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сахар – 0,5 ч. л.
  • ванильный сахар – 10 г.

Ингредиенты для начинки:

  • халва – 100 г;
  • орехи – 50 г;
  • яблоко – 2 шт.;
  • сливочное масло – 3 ст. л.;
  • корица – 2 ч. л.;
  • сахар – 1 ст. л.

Приготовление теста:

  1. Муку просеять. К молоку добавить кукурузную муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Понемногу вводить пшеничную муку, постоянно размешивая массу. Следить, чтобы не было комочков.
  2. Разогреть сковороду, ничем не смазывая. Для каждого блинчика использовать две столовые ложки теста.

Приготовление начинки:

  1. Разогреть сливочное масло, добавить нарезанные кубиком яблоки и томить 10 минут.
  2. Смешать сахар с корицей. Халву и орехи измельчить до однородной массы.
  3. На середину блинчика с непрожаренной стороны положить яблоки, посыпать сахаром с корицей и завернуть конвертиком и отправить в духовку при 180 °C на пять минут. Второй блинчик согнуть пополам, крепко прижать с одного края. Заполнить блинчик начинкой из халвы.

Приготовление блинов:

  1. После жарки на середину блинчика выложить начинку из яблок, завернуть конвертом.
  2. Второй блинчик сверните пополам, крепко стиснув с одной стороны. Заполните блинчик начинкой из халвы. Оба вида отправить в духовку, разогретую до 180 градусов.
  3. Печь до того момента пока поверхность блинчиков густо покроется дырочками и перестанет быть влажной – примерно 5 минут. Готовые блинчики выложить так, чтобы они не слиплись.

10. Блинчики из кабачков

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Ингредиенты:

  • кабачки среднего размера – 3 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука — 3-4 ст. л.;
  • смеси итальянских трав — 1/3 ч. л.;
  • соль;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Очищаем кабачки и натираем их на крупной терке. Если кабачки совсем молодые, можно натирать их вместе с семечками.
  2. В натертые кабачки добавляем пол чайной ложечки соли и оставляем на 20 минут, чтоб они пустили сок.
  3. Сцеживаем кабачковый сок, добавляем травы и просеянную муку.
  4. Добавляем к кабачкам яйцо и хорошенько перемешиваем. Тесто готово к жарке.

Для пикантного вкуса можно подавать блинчики со сметанным соусом. Для этого смешайте сметану с выдавленным чесноком, добавьте мелко нарезанный свежий укроп и посолите.

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