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Поздравления с Масленицей в прозе, в стихах, в SMS
Масленичная неделя – одна из самых веселых в году. Почему бы и не поискать интересные поздравления с Масленицей для своих близких? Вместо блинов, если ваши близкие далеко, или в дополнение к ним, отправьте сообщение в стихах или в прозе. Читайте далее.
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Поздравления с Масленицей и Прощеным воскресеньем
короткие: для SMS, Твиттера
Хочу поздравить с Масленицей, а также пожелать,
С достатком жить, ни бед, ни горестей не знать.
И чтобы сладкой жизнь была, ты мёда не жалей,
И для блинов купи еще сметанку пожирней.
***
Пеки румяные блины,
Приходу радуйся весны.
Открой пошире в доме двери,
Встречай гостей на праздничной неделе.
***
Сегодня праздник наступает,
Блинами всех нас угощает!
Ведь Масленица на дворе гудит,
Всех радует и музыкой бодрит!
***
Пусть Масленица с блинами
Принесёт в ваш дом цунами:
Много радости, старания,
Добра и процветания!
***
Желаю Вам за стол присесть,
Блинов с икорочкой поесть,
Сжечь бабу, зиму проводить,
Меня в прощёный день простить.
***
Родных, знакомых угощай,
Обиды людям всем прощай.
Желаем в эти дни не злиться,
Быть добрым, больше веселиться.
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Поздравление с Масленицей в прозе
Широко разгуляться, досыта наесться блинами, подготовиться к достойным проводам зимы и весело провести масленичную неделю. Скорейшего наступления весны за окном и весны в душе. Мира, согласия и радости вашей семье!
***
Масленица — светлый и тёплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же тёплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!
***
Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила своё торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.
***
Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!
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Поздравление с Масленицей в стихах
В воздухе весной запахло
Или пахнут так блины?
Масленицу мы справляем
В преддверии весны.
А мороз – такой проказник,
Щиплет нос, не отстаёт.
Пусть прекрасный этот праздник
Тебе радость принесёт.
***
Пусть Масленица принесет
Добро, удачу и достаток,
Много любви, большой доход,
Чтоб каждый миг был очень сладок!
Желаю всем повеселиться,
Чтоб радость к вам пришла скорей,
Пусть счастье прилетит, как птица,
Чтоб стало на душе теплей!
***
Ой, Масленица, протянися!
Ты за дуб, за колоду зацепися!
Ой, сказали – нашей Масленице
Семь годков,
А всего у Масленицы
Семь деньков.
Ой, Масленица – обманщица!
Обманула, провела,
Нагуляться не дала!
***
Всем любителям блинов,
Чья душа поёт от счастья,
Светлых, радостных деньков
И веселья в этот праздник!
Не полнеть от вкусных яств —
Пусть сгорит всё в наших плясках!
Нужно всем гульнуть сейчас,
Завтра пост уж перед Пасхой.
Вместе мы прогоним вьюгу
Из сердец горячих наших.
Улыбнёмся все друг другу —
Станет мир добрей и краше!
Желаем вам, чтобы хватило и веселья, и смеха, и блинов! Отправляйте поздравления с Масленицей и Прощёным воскресеньем родным и друзьям, и Все буде добре!
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