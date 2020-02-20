Масленичная неделя – одна из самых веселых в году. Почему бы и не поискать интересные поздравления с Масленицей для своих близких? Вместо блинов, если ваши близкие далеко, или в дополнение к ним, отправьте сообщение в стихах или в прозе. Читайте далее.

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Поздравления с Масленицей и Прощеным воскресеньем

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Хочу поздравить с Масленицей, а также пожелать,

С достатком жить, ни бед, ни горестей не знать.

И чтобы сладкой жизнь была, ты мёда не жалей,

И для блинов купи еще сметанку пожирней.

***

Пеки румяные блины,

Приходу радуйся весны.

Открой пошире в доме двери,

Встречай гостей на праздничной неделе.

***

Сегодня праздник наступает,

Блинами всех нас угощает!

Ведь Масленица на дворе гудит,

Всех радует и музыкой бодрит!

***

Пусть Масленица с блинами

Принесёт в ваш дом цунами:

Много радости, старания,

Добра и процветания!

***

Желаю Вам за стол присесть,

Блинов с икорочкой поесть,

Сжечь бабу, зиму проводить,

Меня в прощёный день простить.

***

Родных, знакомых угощай,

Обиды людям всем прощай.

Желаем в эти дни не злиться,

Быть добрым, больше веселиться.

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Поздравление с Масленицей в прозе

Широко разгуляться, досыта наесться блинами, подготовиться к достойным проводам зимы и весело провести масленичную неделю. Скорейшего наступления весны за окном и весны в душе. Мира, согласия и радости вашей семье!



***

Масленица — светлый и тёплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же тёплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

***

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила своё торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.

***

Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!

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Поздравление с Масленицей в стихах

В воздухе весной запахло

Или пахнут так блины?

Масленицу мы справляем

В преддверии весны.

А мороз – такой проказник,

Щиплет нос, не отстаёт.

Пусть прекрасный этот праздник

Тебе радость принесёт.

***

Пусть Масленица принесет

Добро, удачу и достаток,

Много любви, большой доход,

Чтоб каждый миг был очень сладок!

Желаю всем повеселиться,

Чтоб радость к вам пришла скорей,

Пусть счастье прилетит, как птица,

Чтоб стало на душе теплей!

***

Ой, Масленица, протянися!

Ты за дуб, за колоду зацепися!

Ой, сказали – нашей Масленице

Семь годков,

А всего у Масленицы

Семь деньков.

Ой, Масленица – обманщица!

Обманула, провела,

Нагуляться не дала!

***

Всем любителям блинов,

Чья душа поёт от счастья,

Светлых, радостных деньков

И веселья в этот праздник!

Не полнеть от вкусных яств —

Пусть сгорит всё в наших плясках!

Нужно всем гульнуть сейчас,

Завтра пост уж перед Пасхой.

Вместе мы прогоним вьюгу

Из сердец горячих наших.

Улыбнёмся все друг другу —

Станет мир добрей и краше!

Желаем вам, чтобы хватило и веселья, и смеха, и блинов! Отправляйте поздравления с Масленицей и Прощёным воскресеньем родным и друзьям, и Все буде добре!

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