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Крок-мадам из блинов от Эктора Хименес-Браво

24.02.2020

Шеф-повар мирового масштаба Эктор Хименес-Браво приготовит невероятное блюдо из блинов! На Масленицу 2020 он научит вас готовить настоящий шедевр – Крок-мадам. Это соленый вариант блюда из блинов, который не оставит вас равнодушными!

Ингредиенты для блинов:

  • Блины пшеничные – 2 шт.
  • Ветчина – 4 шт.
  • Моцарелла – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Зелень по вкусу
  • Масло сливочное по вкусу
  • Соль по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • Сметана – 3 ст. л.
  • Чеснок гранулированный – 1 ч. л.
  • Горчица дижонская – 2 ч. л.

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Приготовление:

  1. Сметану соединить с горчицей и чесноком. Хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке.
  2. Одну половину блина смазать сметанным соусом, посыпать тертым сыром, выложить кусочки ветчины, добавить еще сыр и накрыть второй частью блина.
  3. Выложить блины на противень и поместить в разогретую до 250 С духовку до тех пор, пока сыр не расплавится. В это время поджарить на сливочном масле яйца.
  4. Готовый сендвич подавать вместе с яичницей.

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